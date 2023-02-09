【金像獎2023】王丹妮揭曉金像獎入圍名單　穿岡崎龍之祐全新系列靚爆全場

▲ 王丹妮

王丹妮（Louise）去年憑《梅艷芳》獲第四十屆香港電影金像奬最佳新演員，今日（2月9日）Louise盛妝出席於香港文化中心舉辦的第四十一屆香港電影金像獎記者招待會，負責宣讀「最佳男主角」、「最佳女主角」、「最佳導演」及「最佳電影」獎項入圍提名名單。

Louise今日身穿《JOMONJOMON》系列的藍色花朵形態長裙現身，長裙出自日本廣島的設計師岡崎龍之祐（Ryunosuke Okazaki）之手。

▲ （陳慧安 攝）

岡崎龍之祐畢業於東京藝術大學美術系，擅長展現人類身體特性，創造出充滿層次、輪廓以及扭曲多變的服裝。該作品《JOMONJOMON》系列首登東京時裝週已驚艷全場，更成功讓岡崎龍之祐從2000位參賽者中脫穎而出，成為2022年LVMH青年設計師大獎半決賽的設計師之一。

香港首屈一指的美術指導及服裝設計師張叔平同樣表示，非常欣賞這位時裝設計師和藝術家岡崎龍之祐， Louise今次有幸透過張叔平穿針引線，專門從岡崎龍之𧙗先生手上借出其一套作品，而造型設計則由備受矚目的新一代美術及服裝指導張兆康先生負責。

王丹妮對此感到相當榮幸及興奮，說：「岡崎龍之祐先生是位很年輕且滿有自己想法的設計師，這個系列的作品非常靚，透過服飾上立體的剪裁來彰顯出他的個人風格。」

她續指：「難得地可以着上這類富有設計感且藝術性高的高級訂製服裝，希望能帶給大家耳目一新、時尚的感覺。」

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