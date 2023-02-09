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【47人初選案】控方指林卓廷筆記寫下支持「光時」理念　梁國雄沒簽聲明書因重複初選初衷

社會 15:31 2023/02/09

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控方指林卓廷筆記寫下支持「光時」理念。（資料圖片）

47人涉組織及參與民主派初選，被控串謀顛覆國家政權罪案，16人否認控罪，案件今（9日）續。控方續宣讀開案陳詞中涉案被告的言行。時任立法會議會林卓廷被指批評《國安法》和共產黨極權，承諾在議會抗爭，並於筆記寫下支持「光復香港 時代革命」之理念；梁國雄則解釋沒簽「墨落無悔」聲明書時指，其任內一直否決《財政預算案》，聲明書只是重複初選的初衷。

時任立法會議員、民主黨副主席林卓廷，控方指其競選單張標籤共產黨及港府為「極權」。林又在初選論壇上，散布被指針對警方散播未經證實的指控，以及批評《國安法》和共產黨。控方指，即使林當時面對在立法會擾亂秩序的刑事檢控，仍然承諾在議會抗爭。

警方搜屋發現林用作準備初選論壇的筆記寫道「完全同意光復香港，時代革命呢個理念」，以及若戴耀廷需要參選人簽署文件明志，林亦會簽署。林最終勝出初選，按計劃參選立法會，並在提名表格上附上參選傳單，強調初選的目的是迫使政府回應五大訴求。在政府推遲立法會選舉後，林繼續提倡堅守議會戰線。

前立法會議員、社民連副主席梁國雄，被指在Facebook發文，表示社民連會支持共同協議和「直接否決惡法和不義撥款」，以制衡中共「全面管治權」，將會為實現五大訴求踏出關鍵一步。控方澄清，梁的原文沒有「無差別地（indiscriminately）」字眼，將刪去該詞。

控方續引迹梁在街站及初選論壇的言論，梁在街站強調自己在抗爭路上從未缺席，「冇理由而家缺席」。梁在論壇上解釋為何沒簽署「墨落無悔」聲明書，指聲明書只是重複初選的初衷，而他任期內每年均否決預算案，「對我嚟講已經唔係問題」。控方再申請刪去開案陳詞中，梁指將「無差別地（indiscriminately)」否決預算案的字眼。

梁最終落敗，依計劃棄選立法會，並指官方指初選非法是毫無根據和可笑。

聆訊今午續。

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記者：陳曉欣

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