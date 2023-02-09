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【民間電視大獎】Anson Lo江美儀分奪民選視帝視后　姜濤共奪1.5獎僅次教主

娛樂 17:10 2023/02/09

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熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

「觀眾在民間電視大獎」的結果出爐！

由電視資訊評論平台「方以文 一個人寫光影」舉辦之全民提名、全民投票、跨電視平台的全民意選舉「觀眾在民間電視大獎」，已經舉辦至第7屆，並於近日完成投票，於今日（2月9日）公布賽果。

2022年度之14個民選獎項，經過5日全民提名期、10日全民投票期，由18878名觀眾透過網絡選出，總票數高達246,725票。「教主」盧瀚霆（Anson Lo）擊敗姜濤，冧莊成為民選視帝，以4173票連續兩年獲封票王！

【民間電視大獎】李佳芯獲封民選視后　教主Anson Lo膺民選視帝：謝謝大家喜歡凌少牧

教主+姜濤齊奪獎

今屆繼續由MIRROR成員獨領風騷，其中教主冧莊以《百萬同居計劃》吳照明一角（4137票，22.6%）獲封民選視帝，打敗以《季前賽》角逐的姜濤，教主也以此獎項票數成為本屆票王。

教主演唱之《百萬同居計劃》主題曲《同居陌生人》獲民選最佳電視歌曲。

得獎最多的劇集作品為ViuTV的《季前賽》，得到民選最佳劇集、劇本及攝影。姜濤奪得「民選飛躍進步男藝員」，並與「老闆仔」黃梓樂一同奪得「民選最佳戲劇拍檔」。

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江美儀再下一城

民選視后一如上屆爭持激烈，最後階段由江美儀憑TVB劇集《下流上車族》莫雯慧一角（2919票，17.0%）勝出，成為選舉舉辧7屆以來首位同時獲得「無綫萬千星輝頒獎典禮」以及「觀眾在民間電視大獎」最佳女主角之演員。

在《下流上車族》中演「閔老太」謝毓霞的鮑起靜，於結束投票前4天曾躋身五強。估計於五強名單公布後，票數轉向同劇另一女主角江美儀，令江美儀奪得民選視后。

而在ViuTV劇集《野人老師》中飾演鍾晨光的談善言，則奪得第二名（2869票，16.7%）。

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「大師兄」駱振偉大熱奪男配

ViuTV劇集《繩角》包辦民選最佳男女配角獎項。由駱振偉（Thor）所飾演之「大師兄」袁天就擂台戰死一幕引起網絡瘋狂討論，他以大熱姿態（4086票，23.0%）獲封民選最佳男配角。

資深演員馮素波（波姐）首次接拍ViuTV劇集，即憑主角之一的李承東（楊樂文 飾）嫲嫲一角，獲網民支持成為民選最佳女配角（3225票，19.0%）。

至於「小薯茄」成員鄧麗英於《百萬同居計劃》中所飾演的Lucky則屈居民選最佳女配角的亞軍（3051票，18.0%）。

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阿正成民選飛躍進步女藝員

DJ出身、以《膠戰》成功打入電視圈作多棲發展的「阿正」黃正宜奪得本屆民選飛躍進步女藝員（3,783票，22.8%）並成為本屆票后。「民選飛躍進步男藝員」就落入姜濤手中。

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「宵夜三寶」奪民選最佳主持

民選最佳綜藝節目由人氣一直持續高企的《膠戰S2 & SSP》奪得（4244票，24.6%）。民選最佳資訊節目，就由久休復出的谷德昭 所主持的娛樂清談節目《爆谷一周》奪得（4171票，24.8%）。

民選最佳主持方面，「6膠」未能衛冕，由「宵夜三寶」梁祖堯、蔡瀚億（Babyjohn）、陳俞希（Hailey）憑《晚吹 – 空肚講宵夜》奪得（3920票，22.8%）。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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