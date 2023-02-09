【CBD立法】海關首次檢獲懷疑CBD產品拘一男　市值約5千元

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海關周一（6日）及周三（8日）於香港國際機場、油麻地及將軍澳檢獲四枝懷疑大麻二酚（CBD）油及4克懷疑大麻花，估計市值約5000元，並拘捕一名男子。這宗案件是管制CBD的新法例於2月1日生效後，香港海關首次檢獲懷疑CBD產品的案件。



海關於本周一透過風險評估，在機場檢查1件由丹麥抵港並報稱為皮膚用的油類產品的空運郵包。經檢查後，海關人員發現兩枝懷疑CBD油，共重約60毫升。

海關人員昨日（8日）展開監控遞送行動，在油麻地拘捕一名30歲懷疑涉案男子，海關人員在其工作地點進行搜查，並檢獲另外兩枝CBD油及4克懷疑大麻花。其後，海關人員再到將軍澳一個住宅單位搜查，該處為被捕男子的住所，並在單位內檢獲一個含有少量懷疑大麻花的毒品研磨工具。案件仍在調查中。



管制CBD的新法例已於本月1日生效。海關提醒，由該日起，CBD已如其他危險藥物一般，受到《危險藥物條例》的嚴格管制。新法例實施後，海關將加強執法，堵截經不同渠道入境及轉口的CBD產品。同時，海關會繼續根據風險評估原則，揀選旅客、貨物及郵件作清關檢查，打撃跨境販毒活動。

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責任編輯：陳展棋