  • 23°C
香港時間 : 2023209日 (週四) 16:26
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【CBD立法】海關首次檢獲懷疑CBD產品拘一男　市值約5千元

社會 15:56 2023/02/09

分享：

分享：

熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

(資料圖片)

海關周一（6日）及周三（8日）於香港國際機場、油麻地及將軍澳檢獲四枝懷疑大麻二酚（CBD）油及4克懷疑大麻花，估計市值約5000元，並拘捕一名男子。這宗案件是管制CBD的新法例於2月1日生效後，香港海關首次檢獲懷疑CBD產品的案件。

海關於本周一透過風險評估，在機場檢查1件由丹麥抵港並報稱為皮膚用的油類產品的空運郵包。經檢查後，海關人員發現兩枝懷疑CBD油，共重約60毫升。

海關人員昨日（8日）展開監控遞送行動，在油麻地拘捕一名30歲懷疑涉案男子，海關人員在其工作地點進行搜查，並檢獲另外兩枝CBD油及4克懷疑大麻花。其後，海關人員再到將軍澳一個住宅單位搜查，該處為被捕男子的住所，並在單位內檢獲一個含有少量懷疑大麻花的毒品研磨工具。案件仍在調查中。

管制CBD的新法例已於本月1日生效。海關提醒，由該日起，CBD已如其他危險藥物一般，受到《危險藥物條例》的嚴格管制。新法例實施後，海關將加強執法，堵截經不同渠道入境及轉口的CBD產品。同時，海關會繼續根據風險評估原則，揀選旅客、貨物及郵件作清關檢查，打撃跨境販毒活動。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳展棋

 

相關文章

【偷香油錢】3日內連續有人偷香油錢　警牛頭角道福德廟當場拘1男
今日 12:43
【偷香油錢】3日內連續有人偷香油錢　警牛頭角道福德廟當場拘1男
【土耳其地震】紅十字會表示急救和禦寒物資短缺　香港分會正與國際紅十字會商討協助救災
今日 15:28
【土耳其地震】紅十字會表示急救和禦寒物資短缺　香港分會正與國際紅十字會商討協助救災
【中東呼吸綜合症】阿曼男人與駱駝接觸後確診　衛生署籲到訪市民考慮健康風險
今日 15:37
【中東呼吸綜合症】阿曼男人與駱駝接觸後確診　衛生署籲到訪市民考慮健康風險

你可能感興趣

【偷香油錢】3日內連續有人偷香油錢　警牛頭角道福德廟當場拘1男
今日 12:43
【偷香油錢】3日內連續有人偷香油錢　警牛頭角道福德廟當場拘1男
【土耳其地震】紅十字會表示急救和禦寒物資短缺　香港分會正與國際紅十字會商討協助救災
今日 15:28
【土耳其地震】紅十字會表示急救和禦寒物資短缺　香港分會正與國際紅十字會商討協助救災
【中東呼吸綜合症】阿曼男人與駱駝接觸後確診　衛生署籲到訪市民考慮健康風險
今日 15:37
【中東呼吸綜合症】阿曼男人與駱駝接觸後確診　衛生署籲到訪市民考慮健康風險
罪案 產品 香港國際機場 危險藥物 海關

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【回南天】天文台預測濕度高達100% 裝修佬教加1樣天然食材令地板速乾
17:26 2023/02/07
【回南天】天文台預測濕度高達100% 裝修佬教加1樣天然食材令地板速乾
【再見愛人2】艾威心痛前妻病倒終回心轉意　承諾結束分居晒恩愛︰‎不離婚了
13:49 2023/02/08
【再見愛人2】艾威心痛前妻病倒終回心轉意　承諾結束分居晒恩愛︰‎不離婚了
【隱蔽中年】42歲男炒散24年月入$8000維生　每月仍有錢儲原因令人驚訝
12:12 2023/02/08
【隱蔽中年】42歲男炒散24年月入$8000維生　每月仍有錢儲原因令人驚訝