【金像獎2023】《給十九歲的我》宣布退選　金像獎主席爾冬陞：我們都好被動【有片】

「第四十一屆香港電影金像獎」記者招待會在今日（2月9日）假香港文化中心舉行，公布入圍名單，當中受爭議的《給十九歲的我》獲最佳剪接、導演及電影共3項提名。不過，英華女學校發出聲明表示會退出競選。

出席今日記者會金像獎主席爾冬陞稱：「電影（《給十九歲的我》）在2月5日宣布暫停上映，我2月6日回金像獎開會。我有睇到傳媒報道，還有很多評論，根本看不完，電影在去年9月上畫，直至2月1日已放映了1576場，在公映前放映場數已達標可以入圍。」

他指選民選票直至昨晚（2月8日）由會計師完成點票，今早才把名單入信封：「只有少部分同事知結果，我都不知道。」

另外，他表示自己沒看過《給十九歲的我》，所以個人沒發言權：「相信張婉婷導演及校方會處理今次入圍，我們董事局都會仲緊謹慎處理。」

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▲ （左起）盧鎮業、王丹妮、爾冬陞、陳健朗、胡子彤。（陳慧安 攝）

英華女學校退選

因在最初訪問時，英華女學校在今日（2月9日）退選聲明未發出，因此在場記者問到假設片方提出退選，會有何機制處理？爾冬陞回答指在觀察當中：「如果要退出，待他發生了才回答你，我不擔心社會迴響。現在都是假設議題不會回應，大家不用太著急。要處理我必定找所有當事人一齊去傾，不會單憑聽和看消息去處理問題。」

爾冬陞指個人沒有社交媒體帳戶，亦不明為何此事鬧得如此沸騰：「對我而言，好大件事咩？看CNN新聞，土耳其（地震）可能死二萬人，對我來就這更大件事。大家無需要這樣。我都正在研究這問題，點解會爭論到這地步？」

但在訪問中途，英華女學校在社交平台宣布退選，爾冬陞稱：「待大會收到正式通知才作回應，我都要跟董事局開會才可以作出回應及處理方法，我不會以個人回應，我們都好被動，等一步一步行。」

▲ 「第四十一屆香港電影金像獎」記者招待會。（陳慧安 攝）

電影和人一樣有生命

另外，《給十九歲的我》聯合導演郭偉倫對電影入圍稱：「《給十九歲的我》這套紀錄片銀幕展現出來的人生精彩動人，這十年製作過程中的攝影機背後發生的事和經歷同樣難忘珍貴。」

她續指：「電影和人一樣，擁有其生命，作為導演，我們的工作已完成，但作品的生命依然繼續。感謝香港電影金像獎及電影業各界選民的支持，對攝製隊團對這十年的努力得到肯定！」

記者：游艾維

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