【安胎針】孫慧雪懷大仔曾被醫生冷待險流產　靠廉價安胎針保BB一命【附醫生解說】

▲ 孫慧雪憶述懷有大仔時曾大出血險流產，卻被公院醫生冷待，轉院後全靠醫生為她注射安胎針而保住BB。

現年40歲的靚媽孫慧雪早前宣布懷有第二胎，因她本身患有腺肌症及腺肌瘤，身體有出血情況，故需每日往醫院打安胎針，目前粗略估計至少打了40針。阿雪近日再發文表示，收到大量關於安胎針的查詢，她再詳細分享打安胎針的經歷。她憶述6年前懷有大仔時，曾被醫生冷待險流產，幸她及時轉院打安胎針，才保住BB一命。

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孫慧雪近日努力寫懷孕日誌，今次她詳述打安胎針的經歷。她憶述6年前懷有大仔Riley約兩個月時，有一晚突然大量出血，老公馬上接載她到附近的公立醫院，遇上幾位當值的新紮醫生，不懂得如何處理，讓阿雪非常憂心。

▲ 孫慧雪6年前懷有大仔Riley時，曾經歷過流產危機。（IG圖片）

新紮醫生其後致電資深醫生，該名資深醫生問阿雪有沒有組織流出來，阿雪答不知道，「因為我也不知道流出來是不是組織，但這條問題是超嚇人的！」幸好照超聲波見到BB仍有心跳，院方即表示︰「我們什麼都做不了，看看明天吧，有就有，無就無！」

阿雪在醫院徹夜難眠又肚痛，忍不住問護士「可唔可以叫醫生？」，她形容護士致電醫生冷冷地說：「有位病人個肚有少少痛！」收線後告訴她，「醫生要明天才來，沒有辦法，有就有，無就無！」答案令人感到冷漠。

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於是阿雪在醫院躺了一晚，老公則在醫院的長櫈坐了一整晚，但直到第二天下午仍然沒有醫生，於是兩夫妻決定轉到一家私院求診。私院一名女醫生立即幫她打針，並指如果有這種情況要馬上打安胎針，即是黃體酮。

她續說，有些病人慣性流產，更會在頭三個月每天注射！結果因為沒有放棄，感恩免卻了不幸！

阿雪其後順利度過整個孕期，誕下了大仔Riley。她又貼出私家醫院收據照片，證明安胎針的價錢相宜：「大家看看單據，在私院，針劑連注射只是$199一枝，可以救命，非常OK吧！」

▲ 孫慧雪年屆40保養得超好。（IG圖片）

注射安胎針注意事項

就著安胎針的問題，TOPick訪問了婦產科專科醫生方秀儀，方醫生表示，安胎藥有多種，最普遍及有效是黃體酮（一種荷爾蒙），可透過注射、口服或陰道塞藥使用，以減少子宮收縮及陰道出血。

而安胎針一般用於有慣性流產的女士，或於早期懷孕有作小產徵狀（如陰道出血）的孕婦，如有以上問題，孕婦可於得知懷孕後開始打針。一般會用藥至作小產徵狀停止，或至懷孕12至14週胎盤形成後停止。

至於打安胎針次數有否上限，方醫生稱要視乎病徵，如情況輕微，可以注射黃體酮安胎針一星期2至3次，如作小產病徵較嚴重，可增至每日一次。不過，如果過量注射黃體酮安胎針，有機會出現肌肉注射處有局部腫痛、水腫、乳房脹痛、作嘔、黃疸、抑鬱失眠等副作用。

7類人士不適合打安胎針

部分人士也不適宜使用黃體酮安胎針，包括已知對黃體酮過敏、有血栓靜脈炎、現有血栓栓塞疾病或曾有此病歷、腦出血、肝功能異常、已知或懷疑患有乳腺或生殖器官癌症。

注射黃體酮安胎針必須由醫生診斷後，認為有必要才由醫護人員注射。如注射期間出現視力問題（如失去視力、叠影等）、偏頭痛、小腿腫痛、氣喘、抑鬱徵狀，需停用藥物及立即求醫。

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記者︰林綺玲