【特首中東團】李家超訪迪拜　香港與阿聯酋企業交換三份合作備忘錄

▲ 李家超（中）昨日在阿聯酋迪拜與阿聯酋經濟部外貿國務部長Thani bin Ahmed Al Zeyoudi（左）會面。（政府新聞處圖片）

特首李家超昨轉到外訪最後一站阿聯酋迪拜訪問，他昨晤阿聯酋經濟部外貿國務部長Thani bin Ahmed Al Zeyoudi，又出席阿聯酋商貿論壇，與迪拜商會主席Abdul-Aziz Abdulla Al Ghurair見證香港及阿聯酋企業交換三份合作備忘錄。

李家超昨午啓程由阿布扎比轉往迪拜訪問，他傍晚與阿聯酋經濟部外貿國務部長Thani bin Ahmed Al Zeyoudi見面，李家超在會面中表示，阿聯酋企業和投資者重新能源和傳統能源，到智慧城市、交通、物流、金融科技和生物科技等領域，在香港都擁有無限機遇，又期待兩地企業進一步探索「一帶一路」倡議下的合作機會。

他隨後出席阿聯酋商貿論壇暨新春晚宴時，向約300名當地政府代表和商界領袖等，推介香港的獨特優勢和投資機會。李家超指，阿聯酋是香港在中東的最大貿易夥伴，香港期望與阿聯酋進一步深化合作，尤其在發展綠色和可持續金融方面，雙方政府已就簽署有關合作諒解備忘錄展開討論。

迪拜商會主席Abdul-Aziz Abdulla Al Ghurair表示：「阿聯酋是香港在中東地區最大的貿易夥伴。阿聯酋與香港之間的非石油貿易在2022年上半年達到222億迪拉姆，按年增長了16.2%。隨著我們在香港設立新的辦事處，期待與香港繼續合作，令兩地經貿關係得以蓬勃發展。」

▲ 李家超（左三）與迪拜商會主席Abdul-Aziz Abdulla Al Ghurair （右三）見證香港及阿聯酋企業之間交換合作備忘錄。（政府新聞處圖片）

李家超其後與Abdul-Aziz Abdulla Al Ghurair見證香港及阿聯酋企業或機構之間交換三份合作備忘錄，加強兩地之間的建築專業合作、創新科技合作和商貿往來。

李家超今日繼續迪拜訪問行程。

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責任編輯：關景騰