  • 22°C
香港時間 : 2023209日 (週四) 17:07
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【特首中東團】李家超訪迪拜　香港與阿聯酋企業交換三份合作備忘錄

政治 16:29 2023/02/09

分享：

分享：

熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

李家超（中）昨日在阿聯酋迪拜與阿聯酋經濟部外貿國務部長Thani bin Ahmed Al Zeyoudi（左）會面。（政府新聞處圖片）

特首李家超昨轉到外訪最後一站阿聯酋迪拜訪問，他昨晤阿聯酋經濟部外貿國務部長Thani bin Ahmed Al Zeyoudi，又出席阿聯酋商貿論壇，與迪拜商會主席Abdul-Aziz Abdulla Al Ghurair見證香港及阿聯酋企業交換三份合作備忘錄。

李家超昨午啓程由阿布扎比轉往迪拜訪問，他傍晚與阿聯酋經濟部外貿國務部長Thani bin Ahmed Al Zeyoudi見面，李家超在會面中表示，阿聯酋企業和投資者重新能源和傳統能源，到智慧城市、交通、物流、金融科技和生物科技等領域，在香港都擁有無限機遇，又期待兩地企業進一步探索「一帶一路」倡議下的合作機會。

他隨後出席阿聯酋商貿論壇暨新春晚宴時，向約300名當地政府代表和商界領袖等，推介香港的獨特優勢和投資機會。李家超指，阿聯酋是香港在中東的最大貿易夥伴，香港期望與阿聯酋進一步深化合作，尤其在發展綠色和可持續金融方面，雙方政府已就簽署有關合作諒解備忘錄展開討論。

迪拜商會主席Abdul-Aziz Abdulla Al Ghurair表示：「阿聯酋是香港在中東地區最大的貿易夥伴。阿聯酋與香港之間的非石油貿易在2022年上半年達到222億迪拉姆，按年增長了16.2%。隨著我們在香港設立新的辦事處，期待與香港繼續合作，令兩地經貿關係得以蓬勃發展。」

李家超（左三）與迪拜商會主席Abdul-Aziz Abdulla Al Ghurair （右三）見證香港及阿聯酋企業之間交換合作備忘錄。（政府新聞處圖片）

李家超其後與Abdul-Aziz Abdulla Al Ghurair見證香港及阿聯酋企業或機構之間交換三份合作備忘錄，加強兩地之間的建築專業合作、創新科技合作和商貿往來。

李家超今日繼續迪拜訪問行程。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：關景騰

相關文章

【特首中東團】科技論壇致辭　李家超：香港再次登上舞台
19:04 2023/02/06
【特首中東團】科技論壇致辭　李家超：香港再次登上舞台
【特首中東團】李家超見沙特阿美主席及行政總裁　介紹香港獨特優勢
21:40 2023/02/06
【特首中東團】李家超見沙特阿美主席及行政總裁　介紹香港獨特優勢
【特首中東團】李家超到阿布扎比　工總、貿發局與阿布扎比工商總會交換合作備忘錄
20:53 2023/02/07
【特首中東團】李家超到阿布扎比　工總、貿發局與阿布扎比工商總會交換合作備忘錄

你可能感興趣

【特首中東團】科技論壇致辭　李家超：香港再次登上舞台
19:04 2023/02/06
【特首中東團】科技論壇致辭　李家超：香港再次登上舞台
【特首中東團】李家超見沙特阿美主席及行政總裁　介紹香港獨特優勢
21:40 2023/02/06
【特首中東團】李家超見沙特阿美主席及行政總裁　介紹香港獨特優勢
【特首中東團】李家超到阿布扎比　工總、貿發局與阿布扎比工商總會交換合作備忘錄
20:53 2023/02/07
【特首中東團】李家超到阿布扎比　工總、貿發局與阿布扎比工商總會交換合作備忘錄
政治 阿布扎比 香港 阿聯酋 一帶一路 李家超 智慧城市

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【回南天】天文台預測濕度高達100% 裝修佬教加1樣天然食材令地板速乾
17:26 2023/02/07
【回南天】天文台預測濕度高達100% 裝修佬教加1樣天然食材令地板速乾
【再見愛人2】艾威心痛前妻病倒終回心轉意　承諾結束分居晒恩愛︰‎不離婚了
13:49 2023/02/08
【再見愛人2】艾威心痛前妻病倒終回心轉意　承諾結束分居晒恩愛︰‎不離婚了
【隱蔽中年】42歲男炒散24年月入$8000維生　每月仍有錢儲原因令人驚訝
12:12 2023/02/08
【隱蔽中年】42歲男炒散24年月入$8000維生　每月仍有錢儲原因令人驚訝