【給十九歲的我】英華女學校退選最佳電影　聯合導演郭偉倫表明繼續接受提名

▲ 《給十九歲的我》

「第四十一屆香港電影金像獎」記者招待會在今日（2月9日）公布入圍名單，當中受爭議的《給十九歲的我》獲最佳剪接（郭偉倫及陳序慶）、導演（張婉婷及郭偉倫）及電影共3項提名。

不過，英華女學校及張婉婷導演商議後，決定向香港電影金像獎協會申請退出第41屆香港電影金像獎「最佳電影」提名。

【金像獎2023】《正義迴廊》獲最多提名 《給十九歲的我》入圍角逐3個獎項【附詳細名單】

▲ 《給十九歲的我》導演之一張婉婷。（湯致遠 攝）

表態繼續接受提名

至於《給十九歲的我》聯合導演郭偉倫回應：「《給十九歲的我》這套紀錄片銀幕展現出來的人生精彩動人，這十年製作過程中的攝影機背後發生的事和經歷同樣難忘珍貴。電影和人一樣，擁有其生命，作為導演，我們的工作已完成，但作品的生命依然繼續。感謝香港電影金像獎及電影業各界選民的支持，對攝製隊團對這十年的努力得到肯定！」



由於《給十九歲的我》為張婉婷及郭偉倫聯合導演作品，郭偉倫清晰表態會繼續接受提名。至於張婉婷導演則選擇尊重及配合郭偉倫的決定，但同時表示不會現身頒獎禮。

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