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【餅印母女】金正恩偕妻女兩度露面　9歲金朱愛激似母親李雪主

親子 18:42 2023/02/09

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熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

北韓領袖金正恩繼前日(7日)攜同妻女主出席祝賀朝鮮人民軍建軍75周年紀念宴會後，昨晚(8日)再度帶同妻女前往出席北韓夜間閱兵，9歲的金朱愛（音，Kim Ju Ae）被北韓官媒形容為「最受金正恩寵愛的孩子」，其樣貌激似母親李雪主，今次再度現身公開活動，即引起外界關注。

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現年9歲的金朱愛樣子可愛，身形比一般同齡女孩稍壯，北韓官媒以「最受金正恩寵愛的孩子」形容她，其樣貌與媽媽李雪主似到十足十，陪在爸爸金正恩身邊，挽著爸爸的手，可愛得體，《朝中社》的報導更特別強調，她是「金正恩與心愛的女兒一起現身大合照現場」，因此引起外界推測，她可能是下一個北韓的統治者，金正恩接班人。

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責任編輯︰王明芳

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