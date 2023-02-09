【餅印母女】金正恩偕妻女兩度露面　9歲金朱愛激似母親李雪主

北韓領袖金正恩繼前日(7日)攜同妻女主出席祝賀朝鮮人民軍建軍75周年紀念宴會後，昨晚(8日)再度帶同妻女前往出席北韓夜間閱兵，9歲的金朱愛（音，Kim Ju Ae）被北韓官媒形容為「最受金正恩寵愛的孩子」，其樣貌激似母親李雪主，今次再度現身公開活動，即引起外界關注。

最新影片推介:

現年9歲的金朱愛樣子可愛，身形比一般同齡女孩稍壯，北韓官媒以「最受金正恩寵愛的孩子」形容她，其樣貌與媽媽李雪主似到十足十，陪在爸爸金正恩身邊，挽著爸爸的手，可愛得體，《朝中社》的報導更特別強調，她是「金正恩與心愛的女兒一起現身大合照現場」，因此引起外界推測，她可能是下一個北韓的統治者，金正恩接班人。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳