【昔日校草】4個妹受薰陶一門五傑投身教育　巴裔副校長︰要夠膽發夢

▲ 昔日巴裔校草利哲宏成為羅定邦中學副校長。

23年前，青少年雜誌《Yes!》舉辦校花校草選舉，當年的校草冠軍Riz，今天成為大埔區直資學校羅定邦中學副校長利哲宏博士（Dr. Rizwan Ullah），同屆奪冠校花正是後來當上歌手及演員的鄧麗欣（Stephy）。由校草到博士、副校長，利哲宏靠自身努力改變命運，4個妹妹受薰陶下亦投身教育界，他的經歷是一個勵志故事。

▲ 由校草到成為博士、副校長，利哲宏靠自身努力改變命運。（曾嘉文攝）

基層出身教家嚴

巴基斯坦裔的利哲宏來自一個草根家庭，父親於1960年代來港，身為長子的他與4個妹妹都在香港土生土長。他坦言成長過程中經歷很多不同的考驗，但肯定的是「我由細到大都覺得香港是我屋企」。當年爸爸為口奔馳，總算可以養活一家七口，他笑言五兄妹都有著爸爸「勤力的DNA」，長大後熱愛工作，個性積極正面。

爸爸平日忙於賺錢養家，管教子女的責任自然落在媽媽身上。利哲宏回想小時候媽媽絕少批准他出夜街，總是留意他與甚麼人來往。雖然媽媽管教嚴厲，但他看到爸爸辛勤工作，早已明白要孝順父母，沒有一絲反叛的想法。他猶記得媽媽從小跟他說了千遍的叮囑︰

你是最大，你有4個妹妹，一定要做個好榜樣，妹妹的將來都在你手上。

這句話不免為大哥帶來壓力，他解釋「在我們文化裡，妹妹結婚，男方會看我們的家庭好不好，如果哥哥不好會影響她們。」他指父母雖然讀書少，但給予5個孩子的機會都是均等的，兄妹都勤奮向學，先後找到理想的職業。

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知識改變命運

利哲宏是家族中第一個大學生，4個妹妹追隨哥哥步伐讀大學，其中一位妹妹亦取得博士學位。作為大哥的他「好開心可以影響到妹妹」，也引以為傲表示「我們一家都是教書的」，其中一位妹夫也是老師。

「知識改變命運」是永恆不變的道理，也是利哲宏的寫照。他自覺小時候沒特別天分，「踢波不叻，沒運動細胞，上音樂堂唱歌又走音」，惟獨上課熱衷答問題獲老師青睞，在學習上得到滿足感令他更專注努力。這位「問題兒童」喜歡問點解，富探索精神，總是反覆鑽研溫書方法。

我中學時不喜歡看書，但愛看報紙尤其社論，看當中的觀點，如何剖析事情，特別對政治、國際、外交問題感興趣。

中學時期利哲宏在一間快餐店兼職，當年發生的一幕令他至今難忘，也成為他改變人生的契機。有一晚快餐店的廁所被人弄髒，上司指派他與一名同鄉「執手尾」，他當時想到︰

如果將來不想這樣（做厭惡性工作），一定要讀書。要夠膽發夢，本地人做到的，我們也做到。

▲ 利哲宏博士現為羅定邦中學副校長。（梁偉榮攝）

讀碩士博士自我增值

利哲宏首要目標是讀大學，他成功取得工商管理學士學位，大學畢業後，在一間日本超市任職。父母曾為此不悅，覺得兒子大學畢業竟去超市工作，適逢母校地利亞修女紀念學校（協和）（下稱地利亞）副校長邀請利哲宏回校工作，他便決定辭職一試。

他最初在地利亞教新來港兒童英文，包括非華語學生、新移民學生，他形容工作富挑戰性，也漸漸發現教育行業適合自己，留在母校執教鞭。他之後不繼進修，先後完成浸會大學教育碩士及香港大學博士學位。他在26、27歲時修選碩士課程，當時不禁問自己「如果30歲前取得博士學位，可以嗎？」

敢想敢做的他決定挑戰自己，要入港大修讀博士課程，最終他以30多個月、在30歲兼職讀完博士學位，他坦言「好辛苦但好值得」。

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教人不僅教知識

在地利亞工作16年後，利哲宏發覺是時候轉變，由主任轉至羅定邦中學當副校長，至今第三個學年。他在羅定邦中學郭永強校長身上學習，實踐教學理念。學校強調「Every student a STAR」，培養學生具備自我管理能力（Self-management）、受教的心（Teachable spirit）、有志向抱負（Aspiration） 及迎難而上的韌力（Resilience），以應付未來世界的挑戰，他認為這些理念與其價值觀一致。

在郭校長的帶領下，利哲宏與另外兩位副校長及老師一起落實教育工作，他自言在職場上很快樂，主力處理學生成長工作，幫助他們建立正確的價值觀。他身兼一些公職，亦集中參與跟年輕人有關的事務，如擔任青年發展委員會委員、教育局政府助學金聯合委員會委員。

▲ 投身教育界19年，利哲宏樂於面對每日的新挑戰。（梁偉榮攝）

投身教育界19年，利哲宏仍有很多目標，直言「我到退休也完成不了」。他樂於面對每日的新挑戰︰

做好自己份工！我喜歡入課室面對學生，可能一句說話已影響他們一生，令他們改變。我們是教人，不僅教知識。

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記者︰駱秀玲