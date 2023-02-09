【馬拉松】睽違5年秘密練兵再戰半馬　蔡思貝靠跑步培養意志：學會鞭策自己

▲ 蔡思貝將出戰本周日舉行的馬拉松比賽。

本月將有新劇《廉政狙擊》推出的蔡思貝（Sisley），近日除了忙於劇集宣傳，原來還密鑼緊鼓練跑，準備出戰本周日（2月12日）舉行的馬拉松公開比賽。



其實是次並非思貝首度參加公開比賽，中學於新西蘭留學時已是好動份子的思貝，曾先後參加越野及田徑等比賽，由於身型相對輕盈，於跑步比賽中不時勇奪佳績。

為了打好跑步基礎，思貝當時每年回港過暑假，均會跟從師傅練跑，並在師傅鼓勵下開始及累積了不少跑比賽經驗。

數到近年戰績最彪炳一次，是思貝2018年參加的馬拉松公開比賽，思貝當年以1小時47分55秒佳績完成半馬賽事，由於完成時間比不少男選手還要快，因而獲封「TVB女鐵人」。

思貝當時於賽後受訪時，謙稱自己比起青年時的最佳成績還差三分鐘，並謂希望追回當年狀態，甚有決心。

為做到最好，思貝於2個月前已開始Keep住每星期練跑四天，並不時於社交網及限時動態開心Share練習情況。

說到現時練習情況，思貝說：「其實起初都不夠膽踏出去再次接受挑戰，因為始終疫情期間少了很多集中式鍛鍊，加上要應付自身的拍劇工作，身體和意志都感覺脆弱了很多。雖然過程一定會辛苦，但我知道如果決定咗，自己不會草率了事，所以掙扎了一會還是決定參賽，因為正正就是要面對自己害怕的事情嘛。」

▲ 蔡思貝近兩個月努力練跑！（發相）

思貝透露跑步為她帶來不少好處：「最大的好處其一是樸素感，在這熠熠生輝的娛樂圈裏，歸零很重要。」

並謂跑步對於培養堅毅的意志亦很有效：「入行以來，很多人都說我很捱得，我都回答說是從小跟吳師傅練跑培養出來的。另外是學會了鞭策及檢視自己，儘管做得不夠好，也一定要今天比昨天好，哪怕只是一丁點。」

思貝又謂希望透過是次參賽，改掉不良的生活習慣：「拍劇睡眠時間容易顛倒，所以都希望透過今次比賽，迫使自己嘗試找回正常的生理時鐘，改善睡眠質素。」並謂十分喜歡一班人一起跑步的感覺：「感覺大家都是為了推進自己進步而一起奮鬥，感覺挺沸騰的。還有互相的一句加油努力，一起跑完拉筋時互相檢討及說笑，都是一種快樂。」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

問到跑步是否有助減壓，思貝笑言去到比賽難免會有壓力，最重要是能轉化成動力：「最初每次訓練完心情都會無比的快樂，覺得很有行動力，但越接近比賽，因為想追求成績，希望可以推動自己在短時間內用有限的能力達到目標，壓力就會越來越大。不過其實換個角度看也是好事，因為我師傅常說：『這表示你着緊。』 當然最重要是懂得把壓力調節，使之成為動力。」

思貝又指雖然有為是次比賽定立目標，但卻希望於比賽結束後才公布：「其實今次係有圍繞住個目標鍛鍊，但畢竟實在有太多其他未知因素，現在只希望自己當日身體及心態均表現爭氣吧。」

最新影片推介：193+Alina專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R