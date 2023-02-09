【國安法釋法】湯家驊撰文駁美國駐港總領事　強調人大常委會本質上是行使立法權

▲ 湯家驊指，人大常委會行使的是一種立法權，而非司法權。（經濟日報資料圖片）

美國駐港總領事梅儒瑞日前質疑人大常委就《港區國安法》釋法，可能破壞司法獨立。行政會議成員、資深大律師湯家驊今日在社交平台撰文反駁，指在大陸法系下，解釋憲法及法律乃一種形近修改之立法解釋，本質上，人大常委會行使的是一種立法權，而非司法權。他批評，把行使相關立法權理解為「破壞司法獨立」行為，是一種無知的表現。

湯家驊今日在社交平台撰文回應梅儒瑞，指人大常委會乃中國最高立法機關的常設機關， 在國家憲法下，人大常委會有權力及責任解釋國家憲法和所有全國性法律，包括《基本法》和《香港國安法》。他指，在大陸法系下，解釋憲法及法律乃一種形近修改之立法解釋，但此種解釋權只會處理憲法或法律的原意及內容，絕不會介入個別訴訟人的爭議。

他認為，本質上，人大常委會行使的是一種立法權，而非司法權，「任何認識三權分立概念的人，也應該明白這原則上的分別」。他批評，把行使相關立法權，理解為「破壞司法獨立」行為，是一種無知的表現。

湯家驊：沒有一次釋法試圖推翻法庭已作出的判決

他解釋，自1997年以來，人大常委會所有的釋法皆是關於憲法事務、中港關係、外交事務及最近的國家安全事務。他指出，「這些釋法從來沒有僭越人大常委會的權力，更沒有侵蝕特區的高度自治，所有過往的釋法均是前瞻性的，沒有一次釋法試圖推翻法庭已作出的判決」，形容這是另一項證明釋法與司法獨立拉不上關係的鐵證，促梅儒瑞要看清歷史事實。

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責任編輯：區綽彥