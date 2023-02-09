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【金像獎2023】韋家輝《神探大戰》11項獎項　《阿媽有咗第二個》Jer將盛裝出席典禮

娛樂 17:57 2023/02/09

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韋家輝（中）編導的《神探大戰》獲金像獎最佳電影、最佳導演等11項提名。

「第四十一屆香港電影金像獎」記者招待會在今日公布入圍名單，當中由英皇投資、韋家輝執導的《神探大戰》，入圍最佳電影、最佳導演（韋家輝）、最佳男主角（劉青雲）等11個獎項。

韋家輝導演由衷感激：「感謝神！感謝大會！感謝投《神探大戰》一票的電影同業！你們專業的肯定，是我們繼續向前的動力！香港電影加油！」再獲提名影帝的劉青雲則說：「多謝大家支持！」

《神探大戰》劉青雲

毛姐替兩個仔入圍開心

至於同樣由英皇投資、彭秀慧執導的《阿媽有咗第二個》則獲最佳女主角（毛舜筠）、最佳男配角（羅永昌）、最佳新演員（柳應廷）及最佳原創電影歌曲（《風雨不改》）4項提名。
 
再獲提名影后的毛姐興奮地稱：「好開心！更加替兩個仔Jer（柳應廷）與Edan（呂爵安）開心，可以獲得提名最佳新演員獎！」

《阿媽有咗第二個》毛舜筠

至於入圍最佳男配角的羅永昌表示：「真的沒有想過會有男配角提名，在此感謝金像獎評審的肯定，同時多謝彭秀慧導演以及《阿媽有咗第二個》所有台前幕後工作人員，我會繼續努力在導演崗位，如果大家繼續找我當演員亦無任歡迎，多謝晒！」

《阿媽有咗第二個》羅永昌

Jer：極大鼓勵

提名最佳新演員的柳應廷（Jer）誠懇地說：「好開心獲得提名今屆金像獎最佳新演員，今次飾演這個角色，能與毛姐、彭秀慧導演等一班《阿媽有咗第二個》的台前幕後合作，在他們身上學到許多東西，對新演員來說是個最寶貴的經驗，當然有份提名就更加開心！」

柳應廷並指：「同時知道Edan亦有提名最佳新演員、姜濤獲提名最佳原創電影歌曲（《風雨不改》）、毛姐則入圍最佳女主角，就像一個大party，好開心！我從未試過以演員身分出席，好期望金像獎當晚盛會！我更要多謝有份投票支持我的各位評審，這個提名對我是個極大鼓勵，多謝大家！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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