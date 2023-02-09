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【土耳其地震】強震下的生命奇蹟　救援隊廢墟下救出16名嬰兒

健康 18:09 2023/02/09

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土耳其地震逾萬人喪生，救援隊在廢墟下救出16名嬰兒。

土耳其與敘利亞邊境周一（6日）發生規模7.8級地震，據路透社報道，兩國死亡人數已達1.6萬人。而最新傳來喜訊，土耳其南部地震震央Kahramanmaras的救援部隊，在瓦礫堆下找到16名嬰兒，並已使用總統專機，將這些獲救嬰兒送往土耳其首都安卡拉（Ankara）治療。

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據《每日郵報》報道，土耳其現時正值寒冬，目前氣溫只有攝氏4°C，搜救人員在嚴寒下與時間競賽，幸運地在災區中發現了16名倖存嬰兒。

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這些嬰兒獲救後，土耳其的家庭和社會服務部動用總統專機，將他們全數送到位於土耳其首都安卡拉的埃特里克市立醫院（Etlik）接受治療。報道指，這些嬰兒獲救時都安然無恙，而他們將會接受臨時庇護。

這16名嬰兒中，有14名嬰兒是在大地震發生時，於震央Kahramanmaras的醫院接受治療的小病人。另有兩人是救援人員從廢墟中救出，身份尚未被確認。當局仍未能聯繫到部分獲救嬰兒的家人。

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責任編輯：羅嘉欣

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