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【金像獎2023】袁澧林入圍角逐最佳女主角　張繼聰爭影帝：非常開心

娛樂 18:18 2023/02/09

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《窄路微塵》

「第四十一屆香港電影金像獎」記者招待會在今日公布入圍名單，《窄路微塵》獲最佳電影、最佳導演、最佳編劇、最佳男主角、最佳女主角等10項提名。

入圍爭影后的袁澧林回應稱：「極度開心，多謝阿聰、導演、監製同mm2！請問窄路可唔可以上多一陣呀？」

《窄路微塵》

年青電影工作者獲肯定

至於角逐影帝的張繼聰稱：「衷心多謝每一位投票給我的評審，多謝金像獎，可以憑著《窄路微塵》窄哥這個角色得到提名，更加開心的是入面有好多朋友、伙伴都是同時獲得提名！」

然後阿聰並表示：「拍攝這套戲的時候，感覺我是一個比較年長的大哥哥，與一班很年青的電影愛好者，我們充了一隻橡皮艇，爬了出去公海，當中是驚濤駭浪，亦都克服很多困難，但我們都真是有一種信念在內。好希望透過這部電影可以將一種力量帶給我們的觀眾！所以我剛才看直播的時候，其實真是很感動，除了很多謝大家對我自己努力的一種肯定之外，更加是一種『呼~』的感覺，因為所有年青一輩的電影工作者他們都得到提名肯定，這件事是非常之開心。」

《窄路微塵》

他續稱：「亦都多謝大家，因為窄哥這個角色帶給人很多力量，其實都有帶到一些力量給我，很感謝每一位入場支持我們的觀眾朋友，給很多回應我們，藉著這套戲得到很多力量。」

然後，阿聰說：「我覺得有時，就好像我們套戲一樣，條路幾窄，我們幾微塵都好，咬住唔放，現在證明不會反艇，非常開心，多謝大家！最後是我們套戲還在上映中，如果未入場的朋友，希望都可以入場支持我們，多謝！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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