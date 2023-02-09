【空氣質素】環保署形容去年空氣質素為近10年最好　料只要減排力度足復常後亦不會反彈

▲ 環保署指去年空氣質素屬過去10年最好。（馮漢柱攝）

環保署今日（9日）公布2022年本港空氣質素情況，形容去年空氣質素為近10年最好，大氣中空氣污染物及路邊空氣污染物較10年前下降逾4至6成，惟去年旺角、觀塘及中環等地區的二氧化氮年均濃度仍超標，臭氧水平亦呈上升趨勢，同時也仍有多項指標超世衛標準。

環保署助理署長（空氣質素管理）蕭智慧表示，過去10年空氣質素整體改善趨勢明顯，大氣中空氣污染物較10年前下降43-62%，而路邊空氣污染物跌幅亦更明顯，下降逾47%至64%，其中二氧化硫減幅最顯著，超過6成。另外，去年路邊及一般監察站的高健康風險日數，分別為27日及69日，較2014年跌82%及29%，至於時數則分別為182及448小時，對比2014年分別下降84%及42%，但數字仍較前年高。

同時去年的低能見度時數也由前年的258小時回升至401小時。蕭智慧稱，能見度指標每年均有波動，但去年的數字較2004年最高的1570小時下降74%，認為整體仍然向好。

署方又坦言，本地空氣質素仍面對不少挑戰，舉例旺角、觀塘、銅鑼灣及中環等高車流的地方，二氧化氮年均濃度達43至65，超出香港及世衛的指標。另外，無論市區、路邊及塔門的臭氧水平均呈上升趨勢。同時各項指標中，也只有二氧化硫（SO2）的24小時及10分鐘平均濃度能達世衛終極指標。

署方形容，去年的空氣質素整體是近10年最好，不否認疫下很多活動停止對改善空氣質素有幫助，但指去年下半年社會活動逐漸增加，空氣污染物仍整體向下，相信只要復常後持續推動減排措施，如電動車普及化，淘汰歐盟4期柴油車等，只要力度足夠，空氣質素仍可持續上升。至於臭氧問題，署方指必須透過區域性合作解決，已展開臭氧研究。

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記者：黃小冰