【海外升學】女兒入讀半年冇考試零壓力　羅敏莊解構泰國哈羅國際學校課程

藝人羅敏莊（Mimi）和陳國邦育有女兒陳禛，快將10歲的陳禛現在於泰國的哈羅國際學校(Harrow International School)就讀Year 5。自去年8月起，陳禛至今在泰國讀書半年，Mimi表示女兒很快已經適應當地環境及融入學校，而且讀得很開心，因為在哈羅讀書沒有考試、沒有功課、可以說是沒有學習壓力，讀得非常輕鬆。

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Mimi接受了TOPick記者的訪問大談在泰國升學環境及前景，她透露女兒入讀哈羅後，一星期左右已經完全適應環境，而且好喜歡入讀的學校，因為很多玩樂設施，每個星期都有很多不同的活動，有游水及參加合唱團，唯一不習慣是學校面積很大，初來報到很怕自己迷路。

讀泰文及寫簡體字

在香港都是讀國際學校的陳禛，從小英語就很流利，所以用全英授課不是問題，而最大分別是在泰國哈羅要讀泰文，而且要學習泰國傳統習俗，但不用考試也沒有評分，都是非常輕鬆。雖然是在泰國讀書，但學校也有普通話學，只是寫簡體字，陳禛在香港入讀的國際學校則是寫繁體。

▲ 陳禛已入讀哈羅半年。(受訪者提供)

行IB及英制

很多家長都會關心升學前景，Mimi表示自己不是虎媽，不會CHECK得很緊，前題要女兒讀得開心，她不太理會教學方式，她笑言:

我估行緊是IB課程，其實佢哋都可以考唔同地方的學校，我不算太著重她一定要讀什麼大學的媽咪，我是「是但媽媽」，我見她的大學入學率都比較高，很多人去英國升學，因為他們行英制，亦有些人留在泰國升學。

另外，哈羅都注重同學的語言能力，year 6會有日文堂跟法文堂給他們，現在踏入少女階段的陳禛，開始迷上日本偶像，對於有得學日文感到相當興奮。

▲ 長期夏天，可以經常游水。(受訪者提供)

全日制包膳食

泰國哈羅是全日制，學費已包括膳食，換言之必須在學校食飯。Mimi引述女兒表示，學校是自助餐形式，想食什麼就自己拿，學校想控制好學生的飲食，不想學生帶食物回校，因為會怕有同學食物敏感、帶回來的食物不衛生，令健康出問題。而哈羅注重課外活動，規定學生要學興趣班，

這裡最少要讀一樣興趣班，但不要以為國際學校學費一定很貴，價錢普遍$100-$200港元一堂，很划算，而陳禛今年就參加了合唱團，更是費用全免。

Mimi指學校的興趣班很多元化：

女子足球都有，打高爾夫，游水班，籃球班等等，而陳禛明年就想學設計，學校有一個課程叫little designer，設計衣服及袋，現在已經相當期待！

另外，Mimi都盛讚哈羅頗多戶外活動，有時會參加國家公園、有時又會去博物館，有很多不同的活動，每次節日，都要穿不同的服飾去慶祝，好似剛剛過去的新年，全班人都要穿中國的服飾，參加派對。

Mimi坦言哈羅的同學仔都來自世界各地，而女兒班上泰國本地人較多，都有香港、內地、新加坡及韓國等地學生，

我都見過一些香港父母，都跟我打招呼，有些更有趣是，看過我的訪問及我的片去介紹泰國的學校，所以跟我這條路過來泰國哈羅讀書。而內地的學生因為疫情關係，所以有些還沒有回來上課。

因為女兒從小在國際學校讀書，不會區分國籍，覺得大家都是「人一個」:

她不會分這個是外國人，她是什麼國家，我地要跟他們有什麼隔膜，小時候已經沒有這種概念，就算頭髮跟眼睛不同顏色，她都會當是一個人，我覺得她沒有理你是什麼人，或者有這種概念。

女兒英文能力高，Mimi表示除了學校教得好之外，她笑言自己是「是但媽」，所以是會給女兒玩平板電腦，其實大部份英文都是從網上學：

她們很多都是睇片或上app學，我女小時候英文能力都很高。

不過，Mimi就提醒因為哈羅學習環境非常輕鬆，沒有考試、只是間中小測及默書，如果有些家長想要小朋友在學術上學習好多知識，可能這種學校未必適合。

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記者：陳麗薇