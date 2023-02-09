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【醒神妙法】戒掉賴床有妙法？　早上飲1杯檸檬水效果超神奇

保健美顏 18:41 2023/02/09

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熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

戒甩賴床有妙法?　營養師揭1杯檸檬水效果超神奇

有沒有明明醒了，卻不願起床的經歷? 無論大人還是小童，相信不少人都有試過賴床，要戒除這習慣，有營養師便指出，或許一杯檸檬水便可以大派用場。只要起床後飲一杯檸檬水，不但可令身體倦意全消，更可改善睡眠質量，以精力充沛的樣子應付忙碌生活。

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根據外國傳媒《Mirror》報道，營養師Aislinn Cambridge於訪問中分享，想要提神，起床後除了補充足夠水分，更可以在溫水裡加入一點檸檬汁。因過去曾有專家進行研究，得出喝檸檬水除了有助於補水之外，也有效降低血壓。

但Aislinn強調，想要好眠，確保每天早上都充滿精神，入睡前的習慣亦是很重要，尤其要避免睡前進食。她建議盡量避免在睡前3小時吃大餐，以確保腸胃有足夠的時間消化食物；否則一旦吃得過飽，造成消化不良，便會阻礙當晚身體的休息及恢復。

至於「無糖」食品是否更健康? Aislinn指這是絕對錯誤的觀念，指普遍含有「阿斯巴甜」的人工甜味劑飲料，其實比天然甜味劑更具腐蝕性，而且還會危害腸胃健康、促使身體發炎。因此，她建議市民盡量避免食用人工甜味劑的食物及飲料。

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責任編輯：羅嘉欣

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