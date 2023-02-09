【內地疫情】內地科學家於刺針發表研究文章　指北京未見有新變異株

▲ (資料圖片)

內地科學家於醫學期刊《刺針》發表研究文章，指北京在去年底疫情爆發初期，超過九成屬於OmicronBA.5.2或BF.7分支，未見有新變異病毒株出現。

文章作者包括中國疾控中心前主任高福以及北京疾控中心中國科學院的成員，文章分析去年11月中至12月中，在北京採集的413宗新冠病毒個案樣本，當中 本地病例350例，境外輸入病例63例。所有這些基因組都屬於現有的病毒譜系， 超過九成屬於OmicronBA.5.2或BF.7分支， 沒有持續顯性的變異或新的譜系。

團隊表示， BA.5.2 的有效種群規模在 11 月 30 日左右呈指數增長，大約於同時北京發現了 BA.5.2 的本地爆發，而BF.7從2022年10月開始在北京持續流行。另外， 國外鑑定出16個omicron亞變體，包括XBB、BQ.1和BQ.1.1。然而，這些輸入亞變種尚未成為優勢株，這可能是由於目前對輸入病例的有效隔離措施，以及正在爆發的疫情可能提供的潛在保護作用。

團隊亦指， 研究 僅分析了2022年北京的流行病和病毒基因數據，未分析中國大陸其他地區。 由於大規模核酸檢測已經暫停，目前無法獲得12月份實驗室確診的新冠病例數，實際感染人數可能被低估，不過數據庫很好地代表了現實世界的數據。由於頻繁的人口交換和具有高傳播性的循環菌株， 研究可以反映中國疫情情況。

責任編輯：陳展棋

分析指所有個案，都由現有病毒株引發，超過九成屬於OmicronBA.5.2或BF.7分支。

研究人員表示，以北京人口特性，研究可以反映中國疫情情況。

高福接受路透社訪問時則指，國際社會應該不需擔心中國出現新變異株，他同時表示，中國仍然繼續進行大規模的病毒基因排序分析，以發現任何新變異株。