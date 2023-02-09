  • 21°C
香港時間 : 2023209日 (週四) 20:07
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【財案2023】ACCA倡再派1萬元消費券　安永料財赤達1350億

政治 18:49 2023/02/09

分享：

分享：

熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

財政預算案將在月底發表。（資料圖片）

特許公認會計師公會（ACCA）香港分會和安永會計師事務所均發表了對新一份財政預算案的建議。ACCA估計，22/23財年政府將錄得財政赤字1560億元，單計第四季則有300億盈餘。而安永則預計錄得1,350億元赤字，至3月底的財政儲備將降至8,221億元，相等於大約12個月的政府開支。

消費券方面，ACCA建議再次向合資格18歲以上永久居民及新來港人士，分階段派發1萬元電子消費券，並建議將金額直接存入60歲以上長者及合資格殘疾人士的銀行戶口。ACCA又建議，政府可引入薪俸稅二級制標準稅率，將首200萬元的應課稅入息實額的稅率下調至7.5%，200萬元以後的應課稅入息實額則以15%計算。

安永則不建議再派消費券，安永金融服務香港稅務主管何耀波解釋，中港兩地已經通關，失業率及就業不足率等關持續下跌，經濟逐步好轉，考慮到財政儲備和龐大財赤，故建議政府推出以針對性的紓緩措施，而不建議派發消費券。

至於勞動力方面，安永建議當局，向60歲或以上人士提供較高的薪俸稅及個人入息課稅基本免稅額；至於50歲以上人士，每兩年進行一次健康檢查所產生的醫療費用提供稅務扣減，並向聘請60歲以上人士、月薪不多於2萬元的企業發放相當於員工月薪2%至5%的免課稅現金補貼。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：趙居逸

相關文章

【財案2023】田北辰倡港鐵股息補貼車費加幅　設200億元穩定電費基金
19:35 2023/02/06
【財案2023】田北辰倡港鐵股息補貼車費加幅　設200億元穩定電費基金
【財案2023】民主黨倡全民派15,000元　可供繳交水電煤費
17:29 2023/02/07
【財案2023】民主黨倡全民派15,000元　可供繳交水電煤費
【財案2023】葛珮帆倡改政府統計處成「大數據局」　統合開放數據助智慧城市發展
20:47 2023/02/08
【財案2023】葛珮帆倡改政府統計處成「大數據局」　統合開放數據助智慧城市發展

你可能感興趣

【財案2023】田北辰倡港鐵股息補貼車費加幅　設200億元穩定電費基金
19:35 2023/02/06
【財案2023】田北辰倡港鐵股息補貼車費加幅　設200億元穩定電費基金
【財案2023】民主黨倡全民派15,000元　可供繳交水電煤費
17:29 2023/02/07
【財案2023】民主黨倡全民派15,000元　可供繳交水電煤費
【財案2023】葛珮帆倡改政府統計處成「大數據局」　統合開放數據助智慧城市發展
20:47 2023/02/08
【財案2023】葛珮帆倡改政府統計處成「大數據局」　統合開放數據助智慧城市發展
政治 經濟 補貼 安永 會計師公會 失業 香港 財政預算案 服務 會計

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【回南天】天文台預測濕度高達100% 裝修佬教加1樣天然食材令地板速乾
17:26 2023/02/07
【回南天】天文台預測濕度高達100% 裝修佬教加1樣天然食材令地板速乾
【再見愛人2】艾威心痛前妻病倒終回心轉意　承諾結束分居晒恩愛︰‎不離婚了
13:49 2023/02/08
【再見愛人2】艾威心痛前妻病倒終回心轉意　承諾結束分居晒恩愛︰‎不離婚了
【高齡產婦】56歲高齡媽追生第二胎　兒子30歲無奈做哥哥︰心情複雜
13:11 2023/02/08
【高齡產婦】56歲高齡媽追生第二胎　兒子30歲無奈做哥哥︰心情複雜