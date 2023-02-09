【財案2023】ACCA倡再派1萬元消費券　安永料財赤達1350億

▲ 財政預算案將在月底發表。（資料圖片）

特許公認會計師公會（ACCA）香港分會和安永會計師事務所均發表了對新一份財政預算案的建議。ACCA估計，22/23財年政府將錄得財政赤字1560億元，單計第四季則有300億盈餘。而安永則預計錄得1,350億元赤字，至3月底的財政儲備將降至8,221億元，相等於大約12個月的政府開支。

消費券方面，ACCA建議再次向合資格18歲以上永久居民及新來港人士，分階段派發1萬元電子消費券，並建議將金額直接存入60歲以上長者及合資格殘疾人士的銀行戶口。ACCA又建議，政府可引入薪俸稅二級制標準稅率，將首200萬元的應課稅入息實額的稅率下調至7.5%，200萬元以後的應課稅入息實額則以15%計算。

安永則不建議再派消費券，安永金融服務香港稅務主管何耀波解釋，中港兩地已經通關，失業率及就業不足率等關持續下跌，經濟逐步好轉，考慮到財政儲備和龐大財赤，故建議政府推出以針對性的紓緩措施，而不建議派發消費券。

至於勞動力方面，安永建議當局，向60歲或以上人士提供較高的薪俸稅及個人入息課稅基本免稅額；至於50歲以上人士，每兩年進行一次健康檢查所產生的醫療費用提供稅務扣減，並向聘請60歲以上人士、月薪不多於2萬元的企業發放相當於員工月薪2%至5%的免課稅現金補貼。

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責任編輯：趙居逸