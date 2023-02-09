【教師短缺】7成教大生未畢業已獲聘用　教大反遭削1成師訓學額

▲ 教大校長張仁良（上排左四）、教大副校長李子建（上排右三）與一眾管理層聯同柬埔寨教育部高教司司長Mak Ngoy先生（上排左三）、副司長Nith Bunlay博士（上排右四）、金邊皇家大學教育學院院長Sok Soth博士（上排右二），以及6名柬埔寨教育博士生出席教大舉行新春活動。（湯致遠攝）

移民潮及音樂椅效應下，教師人手短缺，去年9月開學更罕有出現學校臨時登報招聘教師，教育大學校長張仁良表示，去年教大有7成學生未畢業已獲錄取，較以前3至5成為多，反映新晉教師亦十分搶手。惟隨著出生率下降，政府早前調整師訓課程名額，張仁良指今個3年期的師訓課程名額減少逾10%，即變相或導致教師人手更緊張，而教大未來3年會開辦多個「以教育為本」的非師訓課程；至於下一個3年期規劃則未定。

張仁良今日（9日）在傳媒聚會上承認，人口下降是事實，但他指市場對教師需求仍然頗大。他指出，去年近7成教大生尚未畢業已手持多個「offer」（聘書），甚至有報章每日刊登教師招聘廣告，形容「開學後招聘版都未停過」。校方其後補充，逾7成主修教育畢業生在畢業前已成功覓得教席，數字較2019年的3成及2020年的5成為高。

不過，張仁良提到政府去年調整每3年學額，教大未來3年的師訓名額減少逾10%，至於再下一個3年會否再削減學額？他說不會替政府估算，但教大會做好「兩手準備」，「如果師訓生學額縮減，會做多啲非師訓生Programme（課程）」。

張仁良提到，教大在今個3年期會增辦「以教育為本」的非師訓課程，例如在本學年已增設「社會創業與發展研究榮譽社會科學學生」及「人工智能與教育科技榮譽理學士」等多個新課程，達致多元發展。

此外，教大在「一帶一路」下，自2020年起與柬埔寨6所高等教育學院合作，為當地大學培訓Master Teacher（主要導師），以提升當地大學教師水平及教學質素，至今培訓合共37名柬埔寨大學教師。教大亦獲世界銀行資助，取錄當中6名主要導師，讓他們修讀教大的教育博士課程。

8間資助大學上學年教學人員離職率7.4%創25年新高，根據教大呈交教資會資料，該校於上學年有約6.6%學術人員離開，按年減0.5個百分點。張仁良指，每年都有教職員離職，當中涉及不同離職原因，包括離開香港、獲新公司聘請、或是教年不達標等，但亦有外國研究人員應徵教職，故對此並不擔心。

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記者：梁凱婷