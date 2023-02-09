  • 21°C
香港時間 : 2023209日 (週四) 20:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【毒舌大狀】取代《明日戰記》成香港最高票房港片　黃子華感動：講出來都好難相信

娛樂 19:15 2023/02/09

分享：

分享：

熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

由黃子華擔正的賀歲片《毒舌大狀》自大年三十開畫以來，在香港票房創下佳績，上映20日即達成歷史港片之冠，截至今天（2月9日）下午5時，香港累積票房$82,010,395，超過100萬人次入場，刷新香港史上港產片票房最高記錄。

子華神憑《毒舌大狀》及《飯戲攻心》擁有半年內破1.5億票房紀錄，成為票房保證。多位《毒舌大狀》演員懷着興奮又感動的心情，同時拍下感言與大家分享。

吳煒倫導演表示多謝所有觀眾，幫助他們成就一個紀錄，他最大希望是希望盡快有一部電影可以打破《毒舌》紀錄，她說：「越過我哋上到一個位置，紀錄唔係要嚟keep，係要嚟破，證明香港觀眾對港產片可以重拾返信心，更多人入場睇港產片，呢個係我宜家嘅希望。」

【毒舌大狀】楊偲泳沒考慮擺脫「張振朗女友」之名　Renci成影壇新星：做好自己【多圖】

《毒舌大狀》早前舉辦慶功宴。

子華神：想鬆毛鬆翼

至於主角黃子華即在片中說：「講出來都好難相信，《毒舌大狀》竟然成為咗香港電影史上票房第1位，點解嘅？」

子華神續說由細至大都不乏幻想，但都不敢諗，有一日他有份參與的電影，會成為百年的香港電影史上第1名。

他說：「我真係未諗過，我自己有咩感受都係其次，我有排都未諗到自己有咩感受，我背脊好似生咗對翼出嚟咁，想鬆吓咁，鬆毛鬆翼。我想問why? 點解嘅？點解套戲咁受歡迎呢？」

    點擊圖片放大
    +6
    +5

子華分享，看到的其中一個觀眾留言，他說：「佢嚇死我，佢話從來冇睇過港產片，佢去睇《毒舌大狀》，係香港人冇睇過港產片喎！」

然後子華幽默續稱：「（佢）都畀我哋吸引咗嚟睇，呢種深海魚，好難先引到佢上嚟，希望好多深海奇魚幫我哋入場睇吓，究竟呢部戲係唔係值得第1名，如果係嘅話部戲仲可以走得幾遠呢？當然已經攞咗第1名，好多謝觀眾，無論第1名可以維持到幾耐，時間唔重要，多謝大家畀經驗我哋。」

    點擊圖片放大
    +3
    +2

楊偲泳望世界各地上映

【毒舌大狀】票房破8000萬筵開百席慶功　Dee哥找數當場跳除褲舞【有片】

而謝君豪坦言希望《毒舌大狀》再破紀錄，成為首套破億港產片。而王丹妮即多謝每一位買飛入場支持的觀眾，這是個令團隊驚喜的數字，而廖子妤稱雖然戲份比較少，但收到不少網民留言讚她演得奸又不太討好，具有發揮的空間，更希望原班人馬再次合作。

至於Dee說：「除了夢幻之外已經沒有形容詞能夠形容我的心情，就像發了一場好滿足的夢一樣。」

另外，楊偲泳感激觀眾買飛入場支持，希望數字能夠繼續上升，更希望《毒舌大狀》可以去到世界各地、不同地方跟大家見面。栢天男說：「正如江老闆所說，每套戲都有它的生命，希望這部戲會繼續活下去。」

最新影片推介：193+Alina專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】193遇專業造型師不敢「亂講嘢」　Alina提升對自身造型要求

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【最強繼父】羅孝勇視繼女如己出三口出遊　王丹妮冧爆：多謝背後的男人
16:51 2023/01/31
【最強繼父】羅孝勇視繼女如己出三口出遊　王丹妮冧爆：多謝背後的男人
【毒舌大狀】「高校長」林小湛文武雙全　彈琴開槍樣樣掂：捱過苦就知自己做得到
16:48 2023/01/31
【毒舌大狀】「高校長」林小湛文武雙全　彈琴開槍樣樣掂：捱過苦就知自己做得到
【毒舌大狀】王丹妮從模界轉投電影界　無懼單親家庭成長樂觀面對人生
20:53 2023/02/03
【毒舌大狀】王丹妮從模界轉投電影界　無懼單親家庭成長樂觀面對人生
【毒舌大狀】黃子華新片票房破6700萬　香港史上賣座華語片三甲子華神佔兩齣
12:48 2023/02/04
【毒舌大狀】黃子華新片票房破6700萬　香港史上賣座華語片三甲子華神佔兩齣

你可能感興趣

【最強繼父】羅孝勇視繼女如己出三口出遊　王丹妮冧爆：多謝背後的男人
16:51 2023/01/31
【最強繼父】羅孝勇視繼女如己出三口出遊　王丹妮冧爆：多謝背後的男人
【毒舌大狀】「高校長」林小湛文武雙全　彈琴開槍樣樣掂：捱過苦就知自己做得到
16:48 2023/01/31
【毒舌大狀】「高校長」林小湛文武雙全　彈琴開槍樣樣掂：捱過苦就知自己做得到
【毒舌大狀】王丹妮從模界轉投電影界　無懼單親家庭成長樂觀面對人生
20:53 2023/02/03
【毒舌大狀】王丹妮從模界轉投電影界　無懼單親家庭成長樂觀面對人生
娛樂人物職業 演員 黃子華 王丹妮 謝君豪 楊偲泳 導演 廖子妤 栢天男 電影

最高瀏覽

【回南天】天文台預測濕度高達100% 裝修佬教加1樣天然食材令地板速乾
17:26 2023/02/07
【回南天】天文台預測濕度高達100% 裝修佬教加1樣天然食材令地板速乾
【再見愛人2】艾威心痛前妻病倒終回心轉意　承諾結束分居晒恩愛︰‎不離婚了
13:49 2023/02/08
【再見愛人2】艾威心痛前妻病倒終回心轉意　承諾結束分居晒恩愛︰‎不離婚了
【高齡產婦】56歲高齡媽追生第二胎　兒子30歲無奈做哥哥︰心情複雜
13:11 2023/02/08
【高齡產婦】56歲高齡媽追生第二胎　兒子30歲無奈做哥哥︰心情複雜