【澳門旅遊】澳門達人推介悠閒文青蒲點 百年古建築變Cafe+抵食9道菜日本料理【內附地址】

▲ 左為瑞兆澳門店第一道菜香箱蟹；右為西灣街百年古建築變1868 Cafe。

相信許多香港人都沒料到，一個疫情竟然令只是一海之隔的澳門，變得那麼遙遠，3年也未能輕易踏足。現在中港澳已全面通關，又可以周末到澳門輕輕鬆鬆一天遊，飲飲食食穿梭於酒店賭場之間，就讓澳門媒體人——有德筆出版總編輯余盈（Yvonne）為我們推介作為文青喜愛的蒲點。

百年古建築變1868 Cafe

這間建於1868年，前身是怡和洋行的商房，後作為住宅，1955年又作為利瑪竇學校的百年古建築，今天一半是聖庇護十世音樂學院，另一半則在去年初開了一間名為1868 Cafe，因為歐式的建築，外望西灣湖畔，所以現在很火，有許多網紅來拍照。

據Yvonne表示，平日寧靜舒服沒有太多人流，主要sell環境，咖啡食物對澳門人來說比較貴。「我喜歡點簡單的咖啡，如Latte，但它的招牌咖啡是1868 Coffee，很多人喜歡，是咖啡加烏龍茶奶蓋，有喝鴛鴦的感覺，蜜糖雞翼都好食。」

▲ Yvonne說疫情期間，澳門興起夜啡熱潮，開了七、八間這裏的Cafe，配合賭場的員工收工可以來一杯咖啡，但現在熱潮已過，又關閉了不少。（圖片：被訪者提供）

▲ 傍晚的1868 Cafe別有一種風味。（圖片：被訪者提供）

1868 Cafe

地址：澳門西灣街19-21號地下G02

電話：853-6855 5797

營業時間：12nn-8pm，周三休息

這誠品咖啡不是那誠品

Seng Pan Coffee中文雖說叫誠品，但與我們認識的台灣書店一點關係也沒有，不過，它可是由有20年供應澳門咖啡豆的品牌所開設，專業程度毋庸置疑。「官也街店是它們的旗艦店，於2020年開業，牆外找插畫師繪畫，藍天白雲有些人仔在玩，一片祥和景色，成為網紅打卡熱點。」

據Yvonne表示，3樓還有咖啡教室，澳門許多咖啡師也是由他們培訓出來。香港人有興趣的話，也可過來上堂學習。而她辦公室樓下的皇朝分店，還要是近兩、三個月才開張，與澳門通合作。

▲ 誠品咖啡官也街店的外牆，很kawaii啊！（圖片：被訪者提供）

她最喜歡其夠薑奶茶，真的夠薑又辣，令人非常醒神。至於其精品咖啡，如意式拼配也非常好喝。「它們與澳門通限量推出的精品豆也幾有趣，叫『漆黑中的螢火蟲』，是套用了周星馳在《國產凌凌漆》的對白，有出類拔萃的意思，喜歡咖啡帶點酸味的人會喜歡，可買來作手信。」

▲ 誠品咖啡店支持本土插畫家，紙杯貼有他們所畫的貼紙，圖為夠薑奶茶（澳門幣30）。（圖片：被訪者提供）

誠品咖啡（Seng Pan Coffee）

地址：澳門氹仔舊城區兵房斜巷28號地舖

電話：853-2889 8832

營業時間：11am-7pm

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

老上海的醉江南

Yvonne說疫情期間，酒店無懼疫情瘋狂開餐廳，吃江浙上海菜的醉江南便是其一，於兩年前開業但很低調。「它的氛圍好像老上海般，聽著留聲機音樂，又有人現場表演古箏。裝修又靚，深綠色，雕花紋，感覺很優雅。」

由星級名廚梁子庚主理的醉江南，有幾樣菜式令她印象深刻，包括無菌花雕醉膏蟹。「一定要試，是生醃蟹凍食，在其他食肆我就不敢食，但這裏強調無菌。入口綿綿軟軟，神奇地似食啫喱，但又有蟹的肉質口感，食完成口都是花雕。」另一道菜年糕燒東海大黃魚，是近三、四年潮興的菜式。「如果在上海米芝蓮餐廳吃，要五千幾蚊，但這裏只是三千幾，10個人點一條，好鮮味，又滑又嫩。」

▲ 醉江南無菌花雕醉膏蟹（澳門幣548），連平日不吃生醃蟹的Yvonne也願意破例，證明又幾美味。（圖片：被訪者提供）

醉江南

地址：澳門威尼斯人1樓1078號

電話：853-8118 8822

營業時間：12nn-3pm, 6pm-11pm，周二休息

澳門唯一的割烹料理瑞兆

澳門唯一的割烹料理瑞兆，香港也有分店，但據聞澳門店已book到3月，當然也與餐廳座位少有關，最多只可坐7個人，提供季節性的餐單。「在上海食割烹，不是五星級酒店也要三千幾蚊，這裏9道菜2,500澳門幣一位，算抵食，何況配清酒也配得好好，但要加多幾百蚊。」

這間也是在疫情時開張的日本料理，令Yvonne留下深刻印象的菜式也不少，如第一道菜的香箱蟹。「既有鮮味，也吃到絲絲分明的蟹肉，作為前菜開胃晒。」薩摩A5和牛，在有「和牛奧林匹克」之稱的大賽中被選為「日本一」，腰里脊外面炸過，所以外脆而又入口即融。松葉蟹豆乳火鍋，料足也鮮味十足。

▲ 瑞兆澳門店第一道菜香箱蟹，已令Yvonne留下深刻印象。（圖片：被訪者提供）

「有些食家專找刁鑽的食材，就覺得瑞兆一般，但我自己就給高分，雖然不是用很特別的食材，但好食就夠了。」Yvonne說。

瑞兆

地址：澳門上葡京3樓

電話：853-8881 1330

營業時間：6pm-10:30pm，周二及三休息​​​​​​​

記者：何小雲