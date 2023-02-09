【超市大搜查】17款低脂急凍餃子雲吞　營養師教4招不致肥貼士

▲ 營養師推介17款低脂急凍餃子、雲吞。

急凍餃子及雲吞是不少人家中必備的食物，不過在選購時，應留意熱量、脂肪等營養成分。「Eacy Nutrition 營養顧問中心」早前推介了17款低脂急凍餃子及雲吞，並分享了4個不致肥貼士。

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「Eacy Nutrition 營養顧問中心」於Facebook及Instagram專頁分享了17款低脂急凍餃子及雲吞，並列出各款的熱量、碳水化合物、蛋白質、脂肪和鈉含量。點擊下圖看完整名單：

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4大貼士吃得健康

營養師提醒，根據世衛建議，成年人每日的鈉質攝取上限為2,000mg，急凍餃子始終是加工食物，鈉質量相對較高，建議1星期進食不超過1至2次。

如以餃子、雲吞作為正餐，又想吃得較健康，大家不妨參考以下4個貼士：

建議成年女士每次進食4至5隻，再加半碗麵

建議成年男士每次進食6至8隻，再加1碗麵

餃子的蛋白質量較少，可加多1杯無糖豆漿或者雞蛋，增加蛋白質攝取量

煮餃子時記得加多碗蔬菜，以補充纖維量及增加飽肚感

內容獲「Eacy Nutrition 營養顧問中心」授權轉載。

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責任編輯：沈佩珊