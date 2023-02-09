【震災支援】消防處派49人參與搜救隊救援　楊恩健叮囑隊員：平平安安一齊返嚟

▲ 消防處處長楊恩健向搜救隊隊員表達謝意。(消防處 fb)

土耳其東南部本周一發生7.8級地震，釀成土耳其和鄰國敘利亞至少逾1.5萬人死亡。港府周三晚派出保安局、消防處、入境處及衞生署組成的59人搜救隊，前往當地協助搜救工作。搜救隊今午已抵達土耳其伊斯坦堡機場，並趕赴阿達納災區協助救援。

搜救隊由副消防總長于文陽率領，當中49人是消防處坍塌搜救專隊人員，帶同8噸重的救援工具，包括生命探測器及混凝土切割工具，亦有2隻搜索犬同行。消防處在社交平台發布名為「重任在肩，鐵志在心」的短片，其中消防處處長楊恩健在搜救隊出發前向隊員講話，叮囑他們要注重安全，每日致電家人報平安，「平平安安咁去，平平安安一齊返嚟。」

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楊恩健又向隊員表達謝意，指非常尊重他們對消防行業的貢獻，秉持「救災扶危，為民解困」的信念，他叮囑所有人要將安全放在首位，「希望你哋日日都可以打到電話返屋企，報個平安畀佢哋聽。」片中又顯示處方安排心理服務組，為隊員提供心理解說。

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責任編輯：蘇文軒