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【各方支援】土耳其駐港領事館籌集物資　一文睇賑災須知

社會 19:26 2023/02/09

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熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

土耳其東南部周一（6日）發生7.8級大地震，造成逾萬人罹難。土耳其駐港領事館提供以下現金捐贈及籌集物資方式，詳見如下。

現金捐贈

可以通過以下列出的土耳其災害和應急管理主席團 (AFAD)、土耳其紅新月會和土耳其宗教事務局的網站進行捐贈。

https://www.afad.gov.tr/depremkampanyasi2

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/404/pazarcik-depremi-bagisi

https://bagis.tdv.org/afet/deprem-25

 

物資捐贈

 

地址：葵涌大鴻輝中心第一期1408室

時間：2023年2月13日晚上之前寄出

收件人：Freeman 2957 2703

聯絡人：WE WORLD EXPRESS

           852 6856 5693

           hbulat@weworldexpress.com

開放時間：

MON - FRI 0900-1800

SAT - SUN 1200-1800

注意事項：

-捐贈物資應為全新，不接受使用過的物品

-包括成人及小童衫褲、長/短靴、雨衣、手套、帽、頸巾、襪子及內衣褲等。帳篷、睡袋、毛毯、暖爐、電筒、保溫瓶、嬰兒紙尿片、衛生巾等物資亦可

另外，有機構或企業亦代收物資寄住葵涌中心的收集點。

 

東瀛遊收集點

明天(10日)起開放3個物資收集點，將於2月13日(星期一)傍晚前將所收集到的物資轉送至指定葵涌物流貨倉。

銅鑼灣分行 - 【百德新街2-20號 恆隆中心7樓705室(電梯請按7字)】
沙田分行 - 【連城廣場 旅遊廊707室(電梯請按7字)】
旺角分行 - 【彌敦道636號 招商永隆銀行中心5樓505室 (電梯請按5字)】

瞄坊收集點

只收全新良好冬季大衣及外套（不接受内衣褲）

2月10日星期五，晚上7至10時 深水埗汝州街88號
深水埗街坊福利會事務促進會

2月11日星期六，2至5時 太古康安街行人天橋底(康怡花園N-P座平台外）

2月10日星期五，晚上7至10時 屯門龍門居1座對出空地

2月11日星期六，2至5時，沙田第一城 寶城街避車處

2月11日星期六，2至5時，荃威花園三期平台」座對出

2月11日星期六，2至5時，喵坊 -新界元朗工業邨福喜街 82 號
 

 

有關詳情，按超連結到駐港領事館網站

 

 

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