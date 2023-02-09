【各方支援】土耳其駐港領事館籌集物資　一文睇賑災須知

土耳其東南部周一（6日）發生7.8級大地震，造成逾萬人罹難。土耳其駐港領事館提供以下現金捐贈及籌集物資方式，詳見如下。

物資捐贈 地址：葵涌大鴻輝中心第一期1408室 時間：2023年2月13日晚上之前寄出 收件人：Freeman 2957 2703 聯絡人：WE WORLD EXPRESS 852 6856 5693 hbulat@weworldexpress.com 開放時間： MON - FRI 0900-1800 SAT - SUN 1200-1800 注意事項： -捐贈物資應為全新，不接受使用過的物品 -包括成人及小童衫褲、長/短靴、雨衣、手套、帽、頸巾、襪子及內衣褲等。帳篷、睡袋、毛毯、暖爐、電筒、保溫瓶、嬰兒紙尿片、衛生巾等物資亦可

另外，有機構或企業亦代收物資寄住葵涌中心的收集點。

東瀛遊收集點 明天(10日)起開放3個物資收集點，將於2月13日(星期一)傍晚前將所收集到的物資轉送至指定葵涌物流貨倉。 銅鑼灣分行 - 【百德新街2-20號 恆隆中心7樓705室(電梯請按7字)】

沙田分行 - 【連城廣場 旅遊廊707室(電梯請按7字)】

旺角分行 - 【彌敦道636號 招商永隆銀行中心5樓505室 (電梯請按5字)】

瞄坊收集點 只收全新良好冬季大衣及外套（不接受内衣褲） 2月10日星期五，晚上7至10時 深水埗汝州街88號

深水埗街坊福利會事務促進會 2月11日星期六，2至5時 太古康安街行人天橋底(康怡花園N-P座平台外） 2月10日星期五，晚上7至10時 屯門龍門居1座對出空地



2月11日星期六，2至5時，沙田第一城 寶城街避車處



2月11日星期六，2至5時，荃威花園三期平台」座對出



2月11日星期六，2至5時，喵坊 -新界元朗工業邨福喜街 82 號



有關詳情，按超連結到駐港領事館網站。