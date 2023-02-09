【理大暴動】涉理大外參與暴動　3人認暴動判囚16及19個月

▲ 3人涉參與2019年理大暴動，今被判監16及19個月。資料圖片

2019年11月，理工大學內外有示威者聚集，17人突圍理大後在科學館內被捕。8男女被控暴動等罪，其中3人於審訊途中3人承認1項暴動罪，今（9日）於區域法院被判監16至19個月。法官判刑時指，被告自以為是「義務急救人員」，不論有否護士守則，都是助紂為虐，支援及鼓勵犯案者。法官又指當日大批年青人被困於理大後被捕，幕後推手卻逃之夭夭。

被告郭志帆（24歲，無業）、馬嘉惠（27歲，護士）及嚴家朗（28歲，汽車美容師），馬及嚴為夫婦，3人承認於2019年11月18日，在理大、暢運道與科學館道一帶連同其他人參與暴動，郭另承認1項無牌管有無線電通訊器具罪。早前已有4名被告認罪及已被判刑。

法官判刑時指，3名被告自以為是「義務急救人員」，以幫助在理大的人士。法官指理大及附近的動亂及暴動，早於11月11日開始爆發，並被廣泛報導。法官認為3名被告於11月17日下午時分進入理大，不論有否護士守則都是助紂為虐，可視為支援及鼓勵犯案者。法官指他們是自動請纓地提供醫療護理，任何自稱急救者或醫護人士在暴動範圍內出現，是沒有其正規和合法的角色，屬不請自來。

法官指從被告的心路歷程，再次看見黑暴推手，政治販子在不同渠道和平台影響和荼毒年青人，把年青人原先的生命規劃，及個人的奮發目標完全摧毀，造成一輩子的悲痛。法官指被告等人於不同時段進駐理大，加上群眾的推波助瀾，難以想像理大暴動可以造成如此大規模的破壞，對理大的聲譽來説都造成難以想像的破壞，令一間美好的大學滿目瘡痍，部份地方猶如烏克蘭東部的戰場。

法官考慮到沒有證據顯示郭參與暴力行為，他亦不是策劃及鼓動者，開審後認罪酌情減刑至19個月，就無牌管有通訊儀器罪，判罰款2,500元。

至於馬為登記護士，案發時的當時的男友嚴一同犯案，兩人於2021年11月結婚。馬於求情指立志當護士，被捕至今為所犯的錯誤自責。法官指馬稱與嚴進入理大為協助受傷人士，變相成為支持和參與暴動的一員，法官指馬的愚昧和魯莽，使她和家人付出沉重的代價，令自己和丈夫面對牢獄之苦，最終判監16個月。

法官指不少人被這自封的「義務急救員」的名牌所迷惑，嚴沒有護理資歷但卻混水摸魚，法官表示不知道有沒有媒體或社交平台推動「義務急救團」的概念及行動。法官考慮所有因素後，判嚴入獄19個月。

法官於判刑後指出，理大暴動發生逾1星期，可幸是沒有人受到嚴重傷亡，卻有大批年青人被困後被捕，不少人包括幕後推手欲能逃之夭夭，被告們及其家人則飽受煎熬，把青春、前途、理想都付諸東流。

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記者：林育慧