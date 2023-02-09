【大學發展】張仁良回顧任內發生社會事件為「不尋常經驗」　狠批學生會臨政無代表性

▲ 教大校長張仁良今日（9日）出席新春傳媒聚會。（湯致遠攝）

教育大學校長張仁良將於8月退休，他稱過往10年每日都很難忘。過去經歷不同社會事件，對他而言屬難得的學習機會，他在卸任後會繼續留在香港，期盼獲機會貢獻社會。任內教大學生會不獲校方承認，張仁良批評學生會臨政沒有代表性，怒斥「Something must be wrong!」，強調待有正式的組閣選舉，校方才會承認學生會地位。他亦說尚未看《給十九歲的我》，不便回應，但自稱是張婉婷「fans」，佩服她用10年拍一套電影，充滿毅力。

張仁良今日（9日）表示，過去10年校長生涯每日都很難忘，都在學習新事物，亦很榮幸能夠見證學校由「教育學院」升格為「教育大學」，並參與當中的不同計劃，持續為區內及香港的教育作出貢獻。他又指，過去的反修例事件及疫情都是些「unusual experience（不尋常經驗）」，他說：「唔想用開心唔開心嚟形容，外圍事件都係學習嘅機會，經驗難得」。

近年教師相繼離職移民，學者亦選擇到海外發展。但張仁良認為「走唔走係個人選擇，好難 impose （強加）落其他人到，係好難嘅選擇」，也指「外國生活是學習經驗」，但他表示卸任後會繼續留在香港生活，亦慶幸早年到法國留學後選擇回到香港。他並沒有正面回應退休後會否加入政府，但期盼以不同方式貢獻社會，不限於教育界。

社會上有人質疑教育局推出的教師操守指引是強逼老師做「聖人」。張仁良回應道：「唔係好明咩係聖人」，他認為國安法是社會法律的一部分，並表示曾參與部分小學有關一國兩制及國安教育課程的教材制定，牽涉小一至小六的學生，他借香港及國內人士使用不同顏色的護照等例子，指小學生從小學習一國兩制，弄清楚事實與歷史，了解到香港實行一國兩制的原因，相信「班小朋友大個出現問題嘅機會係少啲」。

教大去年1月起不再承認學生會地位。張仁良認為「臨政」沒有代表性，怒斥「something must be wrong」。他又指「過去5年學生會全部都係『臨政』」，批評並無經過選舉或完成組閣，「選舉又冇，閣又冇，呢班人claim（聲稱）自己代表學生，唔知佢點代表學生，係時間停就要停啦。」但他亦表示，若有學生能組閣，有選舉及有代表性，學生會自然會恢復。

近日紀錄片《給十九歲的我》引起爭議，張仁良回應並未看電影，故不便作出評論。但他表示，佩服張婉婷導演花費十年拍一套電影，認為她「毅力真係相當好」。他亦指自己是她及羅啟銳的「Fans」，特別喜歡《秋天的童話》，他認為電影「勾起童年回憶」，令他回想起到法國留學的生活，感受很深。

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記者：梁凱婷