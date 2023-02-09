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【貓狗規例】懷疑有人售賣狗肉或貓肉　漁護署食環署突擊搜油麻地一店鋪

社會 23:58 2023/02/09

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漁農自然護理署今日（９日）與食物環境衞生署聯合展開突擊行動，在油麻地一店鋪內檢取懷疑狗肉或貓肉作進一步調查。

漁護署發言人稱，漁護署最近接獲報告，懷疑有人於油麻地一店鋪內售賣狗肉或貓肉作食物，今日與食環署展開聯合突擊行動。漁護署人員在店鋪內檢獲懷疑用作食物的狗肉或貓肉，並已安排作化驗，如證屬實，會向相關人士提出檢控。

食環署人員亦在行動中蒐集證據，調查是否有人於上址無牌經營新鮮糧食店。

根據《貓狗規例》（第167A章），任何人不得屠宰任何狗隻或貓隻以作食物之用，不論其是否供人食用；亦不得售賣或使用或允許他人售賣或使用狗肉及貓肉作食物。違者一經定罪，最高可被判處罰款5,000元及監禁六個月。

漁護署強調絕不容忍有關違法行爲，必定會嚴格執法，嚴肅跟進所有違規行為。市民如發現懷疑違例情況，請致電1823舉報。

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責任編輯　李志強

罪案 漁護署 環境衞生 衞生署 食物環境衞生署 油麻地

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