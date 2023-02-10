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【不知感恩】媽媽送Tesla做生日禮物　16歲女黑臉大罵：點解唔係Benz

育兒經 10:12 2023/02/10

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熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

媽媽送Tesla做生日禮物，但16歲女仍然黑臉。

收到汽車做生日禮物都唔高興？近日有美國媽媽準備了一輛全新的Tesla電動車及逾萬元港幣現金給16歲女兒做生日禮物，不料女兒毫不領情，更大發脾氣質問為何不是粉紅色的平治（Mercedes-Benz），兩母女都嬲爆爆地收場。

美國有一名媽媽近日在TikTok上載影片，當日是她女兒的16歲生日，她興奮地展示一輛停泊在家門前的全新Tesla電動車，上面綁了氣球、彩花等裝飾，其後她走入屋，將蒙上雙眼的女兒帶出屋外，打算紀錄女兒見到這份大禮物時的驚喜反應。

最新影片：

靚太廚房
【靚太廚房】兒童食用安全好重要　4步輕鬆煮出健康美味午餐便當

沒想到，女兒摘下眼罩後卻流露失望表情，更開始大呻自己不喜歡電動車，

我想要的是粉紅色的Benz，不是Tesla！

    點擊圖片放大
    +5
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媽媽解釋，自己買不起該款平治，只夠錢買Tesla，更安慰女兒在擋風玻璃前的信封入面有1,600美元（約1.2萬港元）現金，但女兒竟稱這是小錢，留下一句話就返回屋內。

這是史上最糟的生日！

對於女兒的行為，媽媽表示相當心痛，認為她忘恩負義，影片亦引起大批網民怒火，直斥女兒的不是，「請把錢拿回來並花在自己身上」、「這種女兒不值得任何禮物」、「希望這只是演的，不然你女兒的未來一定會很慘」。

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責任編輯：王明芳

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