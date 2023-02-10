【成長悲哀】重男輕女家庭長大自小被打罵　港媽童年陰影致性格缺憾︰我好憎父母

▲ 有港媽在重男輕女家庭長大，自小被打罵，童年陰影致其性格缺憾。

父母重男輕女的思想及行為，對孩子影響深遠。一名港媽日前在社交平台分享自己的家庭背景，她生於一個重男輕女的家庭，自小被父母打罵。她以為長大後已脫離成長的悲痛，但為人母後才發現原來一直未能釋懷，在童年陰影下導致其性格缺憾，對父母的憎恨更明顯。

為人母後醒覺未能釋懷

該名港媽周三（8日）於facebook群組「巴打絲打「13親子育兒」Facebook Club」發帖，表示父母重男輕女，她在打罵中成長，直言「我童年不開心」。她長大後以為已放下童年往事，也以為沒怨恨父母，不但每月定期給家用，而且會陪父母去旅行，好好孝順他們。她後來才醒覺傷痛仍在︰

直至我生仔後，我沒有因而感激父母辛苦養大我，反而我好憎父母。

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長大後不懂關心別人

港媽發現自己的行為不知不覺受童年經歷影響，不懂關心別人，變得有點無情，「我不知應該怎樣對人好，因為我從來未被人好好對待。」例如別人生病，她認為對方有需要就出聲，不會講一些慰問說話，又不輕易讚美別人。這些行為令她在生活上吃了不少苦頭，身邊朋友也不多。

父母至今仍堅持「棒下出孝子」的想法，會罵其兒子，令她勾起童年陰影。她立即阻止父母，「夠了！你不知我的痛苦」，她以為長大了脫離原生家庭，便能放下以前的一切，事實不然︰

我現在的言行舉止，原來都受童年經歷影響，我好討厭父母。

同路人受盡重男輕女之苦

帖文引起不少網民共鳴，表示「我好明白你，我都努力改變緊」、「我冇小朋友，但我好明你感受」、「我明呀，湊大我嗰個又係重男輕女」，她們都經歷過家庭重男輕女之苦。有網民認為原生家庭對一個人的影響深遠，「童年真係影響一生，所以我哋要努力唔好重複悲劇」，也有網民建議港媽接受輔導，嘗試解決問。

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責任編輯︰王明芳