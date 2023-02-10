【香港小姐】許子萱無預警突然現身　 Cecca澄清不實傳聞願與TVB簽30年約

▲ 許子萱終於出現。

應屆港姐亞軍許子萱（ Cecca ）早前被指多次缺席TVB公開活動，現身的港姐代表，僅得冠軍林鈺洧、季軍梁超怡、友誼小姐邢慧敏，更批許子萱不盡責，沒有屢行港姐責任。

隨後又傳出她因為未能承受娛樂圈的壓力而需要外遊減壓，加上想到內地自由身工作，並正跟TVB洽談解除港姐合約，又指TVB開出的條件是她可以缺席活動，惟必須出席新一屆港姐加冕。

【香港小姐】許子萱連環缺席活動被指不盡責 傳應屆港姐亞軍跟TVB解約

許子萱突然現身 連中三元願簽30年約

昨日（2月9日）TVB在電視城進行新春團拜出席的包括無綫主席許濤與一眾行政人員，當中除了應屆港姐冠軍林鈺洧、季軍梁超怡、友誼小姐邢慧敏外，最令人驚喜的是一直「失蹤」多時的亞軍許子萱突然現身，皆因在TVB向傳媒發出的採訪通告亦沒有其名字，難怪她一在場時即成為傳媒焦點。

團拜進行Bingo遊戲時，許子萱竟然連中3次Bingo，贏得高級枕頭、攪拌機及按摩墊獎品，認真鴻運當頭，司儀朱凱婷笑言她連中三元，可以加簽30年約，而高層樂易玲也點頭示意讚好，對此Cecca笑說：「公司肯要我沒有問題。」

▲ 許子萱终於現身。

解釋缺席活動因由 澄清不實傳聞

事後她接受TVB娛樂新聞台訪問，對於她多次缺席活動一事，Cecca 解釋表示：「在參選港姐時與當時的公司請假，今次回去是完成交接和項目。」

談到網民批評她沒有屢行港姐責任，Cecca說：「我自己會專注做好每一件事，已經完成了上一個編章的工作，今次回來便可完成自己的職責。」

至於有指她未能承受娛樂圈的壓力提出解約，Cecca澄清表示：「不實的傳聞，完全沒有這回事。（情緒方面怎樣管理？）我份人沒有什麼優點，抗壓能力特別強，因為之前從事金融行業，畢竟都是捱過來，所有絕不會因為壓力大而出走。」

提到早前她被網民騷擾，現時情況怎樣，她說：「現在沒事了，有與公司溝通，他們都有幫我處理，其實平時一般評論不會理會，但因受到多次騷擾才會反擊。」

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