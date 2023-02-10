【台灣旅行】直擊為期一個月南投櫻花祭　訪日本認證海外賞櫻名所攻略【內附詳情】

▲ 台中的九族櫻花祭近日已經登場。（攝影：陳家昌）

櫻花季節開始，除了日本、韓國，其實台灣都有壯觀的櫻花可欣賞。台北以外，全台最大的賞櫻盛會、位於台灣南投的九族櫻花祭近日已經登場，最受矚目的台灣第一夜櫻也同步開放，預計由2月6日至3月5為期一個月最為盛放。

雖然台灣仍未完全通關，只能以旅行團進境，但做定功課，可能明天隨時就可起行。

▲ 櫻花祭期間有原住民定期歌舞演出。（攝：陳家昌）

5000櫻花樹

九族文化村是日本認證的海外「賞櫻名所」，當中種植了超過5,000棵櫻花樹，而正在舉行的九族櫻花季，由每年1月至3月開始，是不少台灣人會特地去參觀的賞花勝地。

九族目前櫻花有五大類，分別為：台灣山櫻、八重櫻、枝垂櫻、吉野櫻、富士櫻和台灣雪櫻。

記者本星期採訪所見，最大片的八重櫻櫻花林，以及種滿粉紅富士櫻的櫻花大道，是最主要的賞櫻景點。另外，充滿白色浪漫的台灣雪櫻，在一片綠野山間綻放，非常賞心悅目，跟所愛的人同行，更添溫馨。

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在而櫻花祭期間，園區會打造成仿日本的街道，更提供浴衣出租，又有期間限定的櫻花市集、人力拉車等充滿日本味的活動舉行，來一趟身在台灣嚮往日本的身心之旅。

而在櫻花祭過後，由3月6日至4月5日則開展薰衣草花展，令人期待。

交通行程：

火車：搭乘台鐵到台中火車站再轉搭南投客運台灣好行6670到九族。

高鐵：搭乘高鐵到台中烏日站再轉搭南投客運台灣好行6670到九族。

客運：搭乘國光客運到埔里再轉搭南投客運6665、6666、6667到九族

地址：南投縣魚池鄉金天巷45號

營業時間：09:30–17:00

記者：陳家昌

