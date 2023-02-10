【無頭東宮】向海嵐張兆輝等拍檔聚首　陳妙瑛激罕露面有意拍處境劇？

▲ 《無頭東宮》Re-U！

「如眼睛可分對或錯 這麼一瞬間看清楚我麼......」，TVB古裝劇《無頭東宮》中的換臉之術與主題曲同樣令人印象深刻。

轉眼間，距離劇集首播已達21周年，日前，向海嵐、陳妙瑛、張兆輝、敖嘉年、杜大偉、監製張乾文聚首一堂Re-U，勾起了不少劇迷不少回憶！

【開心速遞】杜大偉與陳妙瑛因拍劇結緣 曾因身形影響演出機會

《無頭東宮》Re-U

原來能夠令《無頭東宮》主要演員與監製「世紀同框」，就是由向海嵐（Anne）落力幫忙，杜大偉在IG分享合照，並寫道：「父皇、母后、娘親、皇弟，多年後我哋一家人終於再合體喇，感謝Anne一路以嚟積極嘅籌劃，謝謝妙瑛安排地方兼請客，非常之開心愉快嘅一餐，期待將來更多不定期嘅聚會！」

Anne同樣有分享合照：「這是一個熟悉的組合，記得嗎？#凌雲 #楚楚 你們愛哪個？」

網民看到這組合也相當興奮，「神劇 童年回憶」、「大家都keep到好好」、「到依家都係其中一套最愛的電視劇」、「黑人同白人皇子」、「從我的身份判別我 這麼的女子會否深愛麼」。

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《無頭東宮》成告別作

向海嵐、張兆輝、敖嘉年、杜大偉在現時依然有參演幕前演出，唯獨陳妙瑛自2005年淡出娛樂圈、棄影從商後甚少公開亮相，亦不活躍於社交平台。

現年50歲的陳妙瑛在1993年參加香港小姐並進入五強，在2001年，她與無綫約滿並結束8年賓主關係，在2002年播出的《無頭東宮》是其告別作。

陳妙瑛飾演「東宮」楚楚（凌雲）一角，由於演技精湛，令她榮獲《萬千星輝頒獎典禮2002》最佳女主角提名，更視為大熱門之一，不過因為她已離巢，故無緣入圍最後五強。

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陳妙瑛成商界女強人

在2005年，陳妙瑛全面淡出娛樂圈，成立健康國際有限公司及Beauty Tech美容學府。主力在商界發展的她更獲不少獎項，而她現為健康國際有限公司行政總裁，有指她擁有物業過億。

另外，陳妙瑛跟「玩具大王」蔡志明的緋聞亦令人形象深刻，二人早於1998年傳出緋聞，在2001年，陳妙瑛聲稱以七位數字接拍豐胸廣告，之後被揭是幕後股東之一，而合夥人還有蔡志明，而兩人多年來一直維持好友及生意拍檔關係。

▲ 杜大偉與陳妙瑛因拍劇結緣，一直保持聯絡！（IG圖片）

有意回巢拍劇？

陳妙瑛對娛樂圈沒多眷戀，近年已甚少公開露面，2012年被媒體問及是否想重返TVB時，她表示現以從商為主，待生意告一段落才考慮回巢拍劇。

杜大偉在去年大爆陳妙瑛有意復出：「之前叫佢嚟《愛．回家之開心速遞》客串兩、三集，佢有少少心郁嘅，佢私下同我講過有啲監製都曾經想佢出嚟玩吓，佢都心大心細……」無奈每一次洽談合作都不了了之！

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