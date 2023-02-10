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【保暖大法】下周冷鋒殺到顯著轉涼 中醫教禦寒勿做一件事保住3個位即暖

親子 12:28 2023/02/10

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熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

天文台預測一道冷鋒會在2月14日早上橫過廣東，氣溫顯著轉涼，2月15日最低溫度將跌至最低14度，大家又要準備做足保暖措施，註冊中醫師徐澤昌即教大家注意3大關鍵保暖穴位，同時亦可自製1款簡易早餐對抗冷鋒。

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近日天氣反覆，早晚溫差較大，容易穿錯衣服而感到時冷時熱，註冊中醫師徐澤昌指出，原來穿得多不代表適合，反而會阻礙氣血循環。隨住下周冷鋒殺到，只要懂得保護好身體3大部位，需要時在衣服貼上保暖貼，便能保持整個身軀溫暖。

保暖亦不代表要全身包得密，反而是要給身體適當地散熱。很多人怕着涼，會穿得像糉一樣，但穿太多太緊反而會令人活動能力下降或阻礙氣血循環。

徐醫師根據《小兒病源方論》中「養子十法」:「一要背暖，二要臍暖，三要足暖，四要頭涼，五要心胸涼。」大家不時摸摸肚子或背部，根據冷或熱適當地穿衣或脫衣。亦建議大家「洋蔥式」穿衣法，以四件薄衣服代替一件厚毛衣，熱時方便脫下。

三大保暖部分

想保暖不一定要全身包得密一密，徐醫師指出身體有三大部分需要特別保暖，只要防止這三個部分與寒風接觸，便能保持身體核心及內臟的溫度。

一：後頸

頸後有兩個重要穴位分別是「風池穴」和「風府穴」，徐醫師如後頸被寒風吹到便容易會頭痛感冒，因此可準備定一條頸巾。

「風池穴」及「風府穴」位置，按壓有助袪風散寒，在感冒初起時，可起緩解作用。

二：肚子

要保護脾胃即要保暖肚子，因為肚子是內臟、脾胃所在位置:

很多時晚間踢被會露出腹部，匣便容易着涼或肚瀉。所以腰部位置需包妥，不可讓寒風滲入。

三：腳底

徐醫師指足底是穴位及反射區集中的位置，如直接踏在地上會吸收寒冷的地氣而傷害身體:

即使在家，亦一定要穿着拖鞋、毛毛鞋、厚襪等保住腳底溫暖。

早餐可吃暖身粥

他推薦早上用薑片、紅棗及堅果來煮一碗暖身粥:

脾胃弱的人早上特別沒有胃口，而這種粥暖脾胃又易消化，而且堅果亦有補腎暖身的功效。

但如有虛熱、實熱及感冒情況便不宜食用。而且這款粥不需長期食用，當體質易有變化，服用數天手腳覺得暖和，或氣溫回升後便要停止。

*每人體質不同，以上資訊僅供參考，有任何疑問請諮詢註冊中醫師。

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記者:許珞珩

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