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【神秘懷孕】40+女子公司突5分鐘產子　丈夫驚訝：以為絕經了

健康 11:35 2023/02/10

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熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

40+女子以5分鐘公司產子，夫婦二人同表震驚。

懷孕的過程中總能體現人體的奧秘。内地一名40+女子，在工作時突然以5分鐘誕下孩子，而事前夫婦二人也不知懷孕一事，丈夫事後更指曾多次驗孕也沒得出懷孕的結果，只是以為停經了，沒料女子竟會誕下二人的第3名孩子。

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【TOPick診症室】恐怖情人唔只暴力咁簡單　醫生揭常見3大行為表現

綜合內媒報導，一名40餘數的女子工作時於公司洗手間以5分鐘便誕下了孩子，然而，女子本人與其丈夫對女子懷孕一事懵然不知。

據公司同事接受訪問時指，因公司的牆需要維修，便找了2名工人進行修繕正是他們夫婦二人，突然女工去了洗手間。不消一會兒女工便叫喚她的丈夫，再過5分鐘便聽到洗手間內傳出嬰兒的哭聲。

公司同事很快便發現了事情，於是便以毛毯將嬰兒包好，更馬上撥打急救電話。醫生接報後亦有馬上到場為嬰兒剪臍帶，同事們更形容女工完全沒有懷孕的徵兆，更指事後

生孩子的人像沒事人一樣，就抱著孩子走了！

丈夫呂先生事後接受訪問時，夫婦曾利用驗孕棒進行了3次驗孕，可是結果都是顯示沒有懷孕。然而，驗孕棒都是由正規藥房所購入的，但沒有留意有效期，二人目前也不知驗孕結果出錯的原因。

據悉，疫情關係，所以即便女子月經沒有來潮時也沒有到醫院進行檢查。女子更指是次懷孕「根本沒有感覺」，還以為是停經了。本打算疫情緩和之際便到醫院檢查，豈料便迎來了第3名孩子。

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責任編輯：羅嘉欣

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