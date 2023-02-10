【開工利是】2023年開工利是調查 邊個行業打工仔無開工利是？

▲ 邊個行業打工仔無開工利是？

農曆年後上班，每位打工仔最期待當然是收公司開工大利市。CTgoodjobs在農曆新年後於網上進行《2023 農曆新年打工仔收幾多開工利市？》調查，希望了解各行各業的開工利市金額及新年福利。

是次調查分別收集了共 224 份問卷，來自 24 個行業，結果顯示最多受訪者獲得開工利市的金額為 100 元至 199 元，佔 27%；而接近 8.5%受訪者獲 1,000元或以上開工利市。在24個行業中，有 33%在電訊業工作的受訪者獲得 2,000 元或以上開工利市，並有75%在教育/培訓工作的受訪者表示，今年沒有任何開工利市。

根據 CTgoodjobs 的調查發現，有近 21%的打工仔獲 50 元至 99 元開工利市；約27%打工仔獲100 元至 199 元開工利市，而獲得 1,000 元開工利市的百分比接近8.5%，其中近3%打工仔獲2,000 元或以上開工利市。

以行業分類，今年獲派發最多開工利市的行業是電訊業，超過 33%在該行業工作的受訪者獲 2,000 元以上開工利市；其次是保健/美容/健身業，有超過 16%在該行業工作的受訪者獲 2,000元以上開工利市；第三是銀行/保險/證券/金融業，超過 25%在該行業工作的受訪者獲 1,000 元以上開工利市；約 12%獲 2,000 元以上開工利市。

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教育、培訓業75%冇利是

至於最少開工利市的行業，分別是教育/培訓 (75%在該行業工作的受訪者沒有開工利市)、媒體/出版 (近 17%在該行業工作的受訪者沒有開工利市)、人力資源管理/諮詢(超過 14%在該行業工作的受訪者沒有開工利市)及慈善機構/非政府組織/社會服務(超過 14%在該行業工作的受訪者沒有開工利市)。

中西區最多人獲派 1,000 元或以上開工利市

根據是次調查結果，在中西區(24.33%)、元朗區(20%)及觀塘區(11.76%)上班的受訪者，獲 1,000 元以上開市利市的百分比最高；相反 18 區中，大埔區、西貢區及荃灣區的受訪者，最多人沒有收到開工利市，百分比分別為100%、33.33%及25%。

至於其他的農曆新年福利，過半數企業(56.05%)都沒有為員工提供其他農曆新年福利，不過有近 16%的受訪者表示公司有在農曆新年期間出雙糧，另外有接近10%的受訪者獲得額外新年假期。另外，值得一提的是有公司會為員工送上主題樂園入場券，作為新年禮物。

按此下載詳細報告及圖片： http://bit.ly/40IWEFe

問卷調查詳情

CTgoodjobs《2023 農曆新年打工仔收幾多錢開工利市？》調查

調查日期：2023 年 1 月 26 日至 2 月 3 日

樣本數量：共 224 份問卷，分別來自 24 個行業

數據收集方法：以網上問卷形式訪問，對象主要為來自不同行業的香港上班族。

由 CTgoodjobs 研究小組負責整理及綜合調查結果。

