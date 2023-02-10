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【2023賞花秘境】黃大仙鳳德公園紫玉蘭怒放　花期2至3月巿區賞花打卡熱點【內附交通】

休閒消費 10:54 2023/02/10

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熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

黃大仙鳳德公園紫玉蘭怒放，賞花打卡一樂也。（攝影達人Vanessa Mo授權刊登）

東涌赤鱲角南路觀景台驚艷櫻花海，約百棵櫻花樹，開滿密密麻麻的粉紅櫻花的櫻花長廊，連日來吸引不少拍友、愛花人、郊遊人賞花，場面墟冚，機管局還預告，於去年種植的約260棵黃花風鈴木，預計3月開花盛放，屆時將呈現一片金黃花海，掀起另一波賞花熱潮。

事實上，春暖花開，香港處處有美景，攝影達人Vanessa Mo在巿區拍得一株全樹怒放的紫玉蘭，也吸引了不少拍友駐足取景，攝下紫玉蘭嬌美的花影。

（攝影達人Vanessa Mo授權刊登）

這株綻放的紫玉蘭，位於黃大仙鳳德公園，在中式建築的紅亭子側，是取景的不俗背景，間或引來小鳥在樹上飛來飛去，更是攝影者捕捉的好時機，遊人在樹下徘徊不去。拍攝當日，Vanessa說，各式鏡頭對準花樹，拍友們前後左右、攀高蹲低找尋最佳角度，拍下玉蘭花最美風姿。

（攝影達人Vanessa Mo授權刊登）

根據「香港植物標本室」資料顯示，二喬木蘭（紫玉蘭）屬木蘭科，是被子植物（雙子葉植物），花期2月至3月，果期9月至10月。

（攝影達人Vanessa Mo授權刊登）

黃大仙鳳德公園

交通資訊：黃大仙港鐵站A出口轉左步行約5分鐘
開放時間：星期一至日（上午6:30至晩上11:00）

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編輯：葉翠華

 

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