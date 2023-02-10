【2023賞花秘境】黃大仙鳳德公園紫玉蘭怒放 花期2至3月巿區賞花打卡熱點【內附交通】
休閒消費 10:54 2023/02/10
東涌赤鱲角南路觀景台驚艷櫻花海，約百棵櫻花樹，開滿密密麻麻的粉紅櫻花的櫻花長廊，連日來吸引不少拍友、愛花人、郊遊人賞花，場面墟冚，機管局還預告，於去年種植的約260棵黃花風鈴木，預計3月開花盛放，屆時將呈現一片金黃花海，掀起另一波賞花熱潮。
事實上，春暖花開，香港處處有美景，攝影達人Vanessa Mo在巿區拍得一株全樹怒放的紫玉蘭，也吸引了不少拍友駐足取景，攝下紫玉蘭嬌美的花影。
這株綻放的紫玉蘭，位於黃大仙鳳德公園，在中式建築的紅亭子側，是取景的不俗背景，間或引來小鳥在樹上飛來飛去，更是攝影者捕捉的好時機，遊人在樹下徘徊不去。拍攝當日，Vanessa說，各式鏡頭對準花樹，拍友們前後左右、攀高蹲低找尋最佳角度，拍下玉蘭花最美風姿。
根據「香港植物標本室」資料顯示，二喬木蘭（紫玉蘭）屬木蘭科，是被子植物（雙子葉植物），花期2月至3月，果期9月至10月。
黃大仙鳳德公園
交通資訊：黃大仙港鐵站A出口轉左步行約5分鐘
開放時間：星期一至日（上午6:30至晩上11:00）
▼點擊圖片放大
+8
+7
編輯：葉翠華