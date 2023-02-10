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【天眼直擊】將軍澳夫婦借女兒掩護偷竊　老婆分散店員注意力助老公落手

親子 11:28 2023/02/10

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熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

妻子故意跟店員傾談，引開其注意力，丈夫伸手拿貨品。

偷竊行為已觸犯法例，如果攜子女偷竊更是做壞榜樣，極度離譜！最近網上有一間店舖的CCTV影片瘋傳，一對夫婦携帶年幼女兒，到將軍澳調景嶺彩明商場一間售買手機周邊商品的店舖進行偷竊，網民直指行為不僅涉及法律問題，而且教壞小朋友，影響下一代!

最新影片推介:

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天眼影片顯示事發地點在調景嶺彩明商場，時間在2月5日晚上10時左右，該段影片顯示，一家三口進入一間售買手機周邊商品，妻子故意跟櫃台的店員傾談，以引開其注意力，趁店員低頭工作時，丈夫伸手到貨架拿起貨品，再貼近妻子身後，將貨品塞落自己衫袋，而女兒則在店內遊走。

事後，店家將影片上載到互聯網，呼籲其他店家小心提防。

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責任編輯︰王明芳

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