【艾粒演唱會】商台DJ余迪偉被登半裸照有感性向歧視　發文鬧爆當奴少爺占

▲ 商台DJ余迪偉發文怒斥艾粒歧視性向及職場欺凌。

當奴（唐劍康）和少爺占（甄子康）組成的艾粒（ILUB）今個月9日至12日在九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行《Part2 ! 王鳳女士 XYZ 銀河道士大匯演》舉行一連四場演出。

昨晚（2月9日）舉行首場演出，不少圈中藝人到場支持，包括蘇麗珊、蕭唯展（前名蕭潤邦）、DJ梁文禮等，場面熱鬧。

▲ 余迪偉不滿被用作艾粒演唱會橋笑。（Instagram圖片）

爆seed怒斥

不過，商台DJ余迪偉騷後在個人社交平台上載一張演唱會現場的照片，見到舞台大螢幕登了余迪偉半裸浸溫泉的照片，並加上「迪偉同你浸溫泉」的字眼。

余迪偉對於未經同意被公開刊登半裸照，同時被「性取向歧視及職場欺凌」大感不滿，他標籤當奴和少爺占留言鬧爆：

Enough is enough! 你哋都玩咗咁多年啦，我都冇出聲咁多年啦，你哋都有頭有面有地位，仲玩？呢張相係我IG嘅，有冇經過我同意上你哋個大台去賺錢呢？呢單嘢係性取向歧視同埋職場欺凌！

余迪偉發文後，當奴和少爺占暫未對事件作出回應。少爺占與當奴除是商台節目主持外，也是商台高層，余迪偉即今次不怕得罪高層開火。

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網民反應兩極

其實艾粒過往不時以「迪偉後花園」、「迪偉俱樂部」作搞笑橋段，加上外界認為當奴、少爺占與余迪偉幾位DJ友誼深厚，開玩笑是友誼之間互動。如今余迪偉突然爆seed怒斥不滿，令大批網民感到愕然。

而網民留言兩極，有人力挺余迪偉鬧爆艾粒低級、脫節兼無品，不懂尊重別人；相反，有人認為是曲線宣傳的手法，偷圖是不當行為，但不覺得含性取向歧視的成份。

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