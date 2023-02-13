【減肥大作戰】1杯Mocha熱量=1碗半白飯　營養師拆解咖啡高脂高卡陷阱

▲ 營養師吳耀芬拆解咖啡致肥陷阱，1杯Mocha的熱量相等於1碗半白飯。

早上繁忙的商業區，最常看到的畫面就是上班族手拿著一杯咖啡，大家小急步回到公司。

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很久以前，學咖啡只是在茶餐廳或者在家自己沖的即用咖啡；但當我上大學時，連鎖咖啡店已經非常普及。飲料也再不是單純的普通咖啡，款式眾多，咖啡的味道和出產地也有很多選擇，滿足各人的口味。經過的時候，都會散發着咖啡的香氣。可見飲咖啡已經不單單只為了提神，已經成為一種時尚品味的象徵。

如今，不論是連鎖咖啡店還是咖啡小店都是林林立立，滿足從事腦力的上班族對咖啡的需求。而且大學的餐廳也越來越多咖啡店，甚至不少高中生也會飲咖啡溫習，提提神之餘，補充一點腦力。

雖然咖啡是很多人早上的提神飲品，成為是生活的一部份，有些人甚至一天會飲兩至三杯，但是大家有沒有想過飲咖啡的習慣很有可能造成肥胖問題，影響大家keep fit呢？

Espresso或是手沖咖啡當然沒有影響；不過很受OL喜愛的Latte，面層是厚厚的奶泡，或是Mocha，一層朱古力碎及滿滿的忌廉，都是脂肪和熱量的來源。因為低脂奶很難打出奶泡，所以咖啡泡沫通常都是用全脂奶製作而成，增加了脂肪的含量。

一杯16oz的Latte約220卡路里，大概等於¾碗白飯的熱量；同份量Mocha的熱量更達至400卡路里，大概等於1.5碗白飯的熱量。以一個每天熱量攝取為1800卡路里的OL為例，飲一杯16oz的Mocha就佔了總建議熱量攝取的¼。

雖然現在很多咖啡店都可以客製化，可以走忌廉、朱古力碎、糖，甚至改用植物奶例如豆奶、燕麥奶等等，滿足大家的口味和需求，但也不代表不會致肥。

大部份咖啡店及餐廳為了令咖啡口感更順滑，也不排除會使用全脂淡奶調製。即使不加糖，淡奶也有近80卡路里。部份咖啡店更會使用比淡奶更高脂的忌廉奶來沖調咖啡。想控制體重的人士，要特別留意啦！惜飲惜食，别要跌入咖啡的美麗陷阱。

▲ 吳耀芬（Kathy） - 認可營養師（香港營養師學會）。

吳耀芬（Kathy）- 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。

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