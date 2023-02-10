【昔日女神】張敏戴巨型翡翠戒賀55歲生日　與細10歲導演老公勁甜蜜

▲ 真係好搶眼呀！

息影多年的電影女神張敏，早年決定誠心向佛，間中在微博分享她出席佛教及慈善活動的近照。日前（2月7日）張敏55歲生日，導演老公為她舉行盛大生日派對以及廣邀朋友與張敏慶祝。

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老公朋友齊慶祝 張敏手戴巨型翡翠戒指

張敏在社交平合上載一段片段，片中所見眾人為張敏慶祝生日，現場以大量藍色同白色的氣球佈置，更準備了一個大蛋糕，齊齊唱生日歌祝賀張敏，場面熱鬧！

張敏身穿黑色衫，手上更戴了幾串佛珠，不過除佛珠外，她戴的巨型翡翠戒指更成焦點，盡顯貴氣一面。

雖然張敏已經55歲，但保養得宜，皮膚白滑，可謂是「凍齡」美魔女，而且身形弗爆，絕對是風采依然。

期中更見她的老公師兄梵站在其身邊，陪伴左右，又與太太一起吃吹蠟燭，認真甜蜜！據知師兄梵比張敏年輕10歲，是一位製作人、導演。

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1995年淡出幕前 參與慈善活動為主

於1990年代接拍無數武俠電影，以及經常在周星馳電影中以「女神」身份登場的影星張敏，自1995年演出《十兄弟》後淡出電影圈，及後曾接拍電視劇及電影。

張敏間中接演的幕前演出大部份均是客串性質，淡出多年經常被追問何時復出的她，自從信奉佛教後，近年誠心禮佛，又不時參與慈善活動，包括內地山區進行慈善探訪等。

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