【親子好去處】音樂繪畫周末免費親子活動 跟導師一同創作音樂

以e-Orch一起作樂

「人人可以玩音樂！」是香港藝術節@大館為第 51 屆香港藝術節節目之一，梁智軒博士一直致力開發平板音樂應用程式e-Orch。只需一個平板電腦，幾個簡易的音樂程式，就足以讓任何人參與音樂創作和演奏！這次e-Orch音樂創演工作坊，將連續在兩個周末進行。活動首先安排「e-樂團」與專業演奏家呈獻免費的迷你音樂會，讓觀眾有機會與現場樂手互動，共享一起作樂的喜悅。

緊隨音樂會的工作坊，會鼓勵大家在平板電腦上滑動指頭，激活音樂細胞，讓大家發現音樂原來觸手可及。工作坊每天兩節，早上環節為親子專場，下午環節歡迎任何人士預約參加。

音樂創演工作坊

日期：2月18日 - 26日

時間：11am（親子專場）、3pm

地點：洗衣場石階

費用：免費

跟導師進行城市寫生

要感受藝術氛圍，除了音樂，還可以一起來繪畫。由建築署舉辦的免費活動「城市寫生」工作坊，將「公共建築25載」其中多個精選公共建築化身成為繪畫景點，供參加者親身遊歷及寫生。參加者將以小班形式參與活動，並經由專人指導之下繪畫。

該署全新推出的公眾活動「疊影香港」，則鼓勵公眾一同參與到訪、觀賞城市內具歷史意義或建築特色的建築物。活動準備了一套9款印有香港地標的精美明信片，各承載不同年代的城市面貌。公眾只需到明信片領取點*挑選心儀明信片後，再到圖中地址一探當時和現在的面貌以作對比，拍攝並上傳至個人社交媒體網站（Instagram, Facebook）並標籤

#公共建築25載#PublicArchitecture25A，一起為為城市留影，承傳香港的獨有美景。

「城市寫生」工作坊

日期：2 月 18 日（2pm - 4:45pm）

集合地點：港鐵中環站K出口

繪畫景點：展城館



日期：2 月 19 日（2pm - 4:45pm）

集合地點：港鐵中環站K出口

繪畫景點：香港大會堂

「疊影香港」城市留影活動

明信片領取點：香港大會堂、展城館、元創方 (2月13日起)、綠在灣仔 (2月13日起)

記者 :李越樺