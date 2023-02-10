【僱傭關係】港爸怒數外傭影響子女N宗罪　無獨立能力兼英文似低能變廢青

▲ 有港爸怒數外傭N宗罪，指她教到小朋友變咗廢青，英文似低能。

好外傭難求，有港爸在網上平台發文，怒數做了3年的外傭N宗罪，除了是電器殺手外，一星期5日早餐有3日食公仔麵，港爸最嬲就是影響子女令他們變廢青，冇咗獨立能力，「教功課全部都係錯，令到佢哋英文好似低能一樣！」，最近，外傭更令到他們一家集體食物中毒，令他大呻，「真係激死我！」

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該名港爸日前在facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發文，第一句便寫「真係激死我！」，他指聘用第一個外傭做了8年賺夠退休，完全冇投訴，但第二個外傭自稱有10年在港工作經驗，現時做了3年，「聲稱仲想繼續喺度做！」

港爸怒數現時聘用的外傭N宗罪，外傭係電器殺手，幾乎令全的電器更換，

佢好好呀 ，可以令到我差不多玩換咗全屋電器，除咗冷氣機！每次電器壞咗，都唔關佢事㗎，都係先生嘅錯！

港爸最嬲就是外傭照顧小朋友不當，更指外傭自稱識英文，教功課卻一塌糊塗，

佢好叻呀，可以令到我屋企嘅小朋友變咗廢青，乜都唔識冇咗獨立能力！ 佢對小朋友真係好好㗎， 聲稱自己識英文，教佢哋做功課，結果係令到我嘅小朋友嘅功課全部都係錯，令到佢哋英文好似低能一樣！

港爸續指外傭已融入家中，不滿便黑面，她的廚藝，間中會幫你增肥，間中又會幫你減肥，最近更整壞了冲涼電熱水爐的開關掣， 還令到他們一家人集體食物中毒，

佢真係當你屋企人咁㗎，唔鍾意就黑口黑面，大大力整嘢！ 佢亦都對我小朋友好好㗎，一個星期五日早餐，三日食公仔麵，午餐有四日都係食烏冬。接小朋友放學返屋企，搭巴士嘅時候 ，佢自己瞓著咗， 叫佢唔醒，跟住飛站，佢會責怪小朋友，黑面，跟著會行返屋企㗎，好健康㗎！

貼文一出，即掀起大批網民熱議，不少網民都質疑樓主，「咁點解仲可以做到4年呢？唔明乜logic， 咁不滿就應該炒左啦！」、「小朋友變癈青都關工人事」、「三日公仔麵四日烏冬？食乜嘢你話事架喎sir 你講定每日煮乜嘢俾小朋友咪得」、有網民則指，「中肯啲講，小朋友其實係要自己教，家長都有責任指導佢哋，無理由一個姐姐就可以令到小朋友變廢青，如果覺得姐姐對小朋友方式有問題真係要直接同佢講，同埋教姐姐用返正確方法。」

而樓主則指今次出post，有好多網民圍爐取暖，他純粹個人意見，無需要對號入座，

每個人心中都有一把尺，都對錢、事業、家庭、健康、朋友，有不同排名，而我排名係家庭、夫妻、小朋友、健康。我唔會用自已把尺去批評其他人，因為清官難審家庭事。

樓主更指，他都想知有咩電器可以用一世，知道電器本身都有壽命，但三年內換了四部吸塵機、三個熨斗、二部電視機，換了數唔清的熱水煲，而他亦同意小朋友係父母教，

我絕對同意小朋友係自己教！小朋友就好似一塊海绵，吸收能力好強，好似一張白纸。我出身窮人，我同太太都為家庭而要返工拼博，我哋唔會置身於事外。大家都係要返工 ，你又放咗幾多時間喺小朋友身上呀？亦唔似你/妳，可以做家庭主婦/夫， 有極多空閒，去用自己把尺去批判其他人，妳/你又教得自己嘅小朋友好好？

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責任編輯︰王明芳