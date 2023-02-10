  • 23°C
香港時間 : 2023210日 (週五) 14:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【深水埗直撃】防疫物資劈價大平賣　KN95口罩低至$1個快測劑$2支

健康 13:05 2023/02/10

分享：

分享：

熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

疫情放緩，防疫物資出現大平賣，深水埗區口罩低至$1/個、快測劑$2/支。

疫情開始以來，掀起多次防疫物資及藥物搶購潮。而隨著防疫政策放寬，現時口罩及快測劑等價格亦大幅回落。TOPick記者昨日（9日）走訪深水埗區藥房、防疫用品店舖，發現有一包10個的KN95口罩，已降價至10元包，平均售1元1個；而一支僅售2元的快測劑也隨處可見。

最新影片推介：

TOPick診症室
【TOPick診症室】恐怖情人唔只暴力咁簡單　醫生揭常見3大行為表現

疫情放緩，政府取消向確診者發出隔離令，市民對抗疫物資的需求也逐漸降低。記者昨日（9日）在深水埗發現多間店鋪口罩存貨充足，推出減價銷售，韓國KN95防護口罩10元一包，每包10個，其他款式的成人口罩銷售20元20個，即平均1元就可以買到一個口罩。

而快測劑則相對少見，有店鋪的職員表示，因防疫政策放寬，快測劑的需求逐漸降低，售價也跟著調整下降。現在快測劑多為單支售賣，有低至3元一支的快測劑，亦有店鋪捆綁式銷售20元10支，平均售價低至2元。其他快測劑的價格以5元至6元一支爲多，但相對早前的價錢，不少市民都表示這個價格可以接受。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：何沛怡

相關文章

【港澳通關】40年老店生意較疫前倍增　內地客：澳門乜都有未計劃來港
23:00 2023/01/17
【港澳通關】40年老店生意較疫前倍增　內地客：澳門乜都有未計劃來港
【搶購藥物】藥房商會指立法規管「不可取」　已達成共識以自律方式解決搶藥
15:24 2023/01/11
【搶購藥物】藥房商會指立法規管「不可取」　已達成共識以自律方式解決搶藥
【藥物荒】有藥房炒賣必理痛至798元升價逾5倍　網民：藥物已成為時價日日不同
16:36 2022/12/29
【藥物荒】有藥房炒賣必理痛至798元升價逾5倍　網民：藥物已成為時價日日不同

你可能感興趣

【港澳通關】40年老店生意較疫前倍增　內地客：澳門乜都有未計劃來港
23:00 2023/01/17
【港澳通關】40年老店生意較疫前倍增　內地客：澳門乜都有未計劃來港
【搶購藥物】藥房商會指立法規管「不可取」　已達成共識以自律方式解決搶藥
15:24 2023/01/11
【搶購藥物】藥房商會指立法規管「不可取」　已達成共識以自律方式解決搶藥
【藥物荒】有藥房炒賣必理痛至798元升價逾5倍　網民：藥物已成為時價日日不同
16:36 2022/12/29
【藥物荒】有藥房炒賣必理痛至798元升價逾5倍　網民：藥物已成為時價日日不同
健康問題 藥房 口罩 深水埗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【回南天】天文台預測濕度高達100% 裝修佬教加1樣天然食材令地板速乾
17:26 2023/02/07
【回南天】天文台預測濕度高達100% 裝修佬教加1樣天然食材令地板速乾
【兩性關係】拍拖5年女友遇意外恐成世坐輪椅　港男難共患難：我想分手
16:29 2023/02/09
【兩性關係】拍拖5年女友遇意外恐成世坐輪椅　港男難共患難：我想分手
【壽司郎之亂】惡搞壽司郎高中生自願退學　鄰居揭一家慘況：他平時很乖
12:52 2023/02/09
【壽司郎之亂】惡搞壽司郎高中生自願退學　鄰居揭一家慘況：他平時很乖