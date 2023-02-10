【深水埗直撃】防疫物資劈價大平賣　KN95口罩低至$1個快測劑$2支

▲ 疫情放緩，防疫物資出現大平賣，深水埗區口罩低至$1/個、快測劑$2/支。

疫情開始以來，掀起多次防疫物資及藥物搶購潮。而隨著防疫政策放寬，現時口罩及快測劑等價格亦大幅回落。TOPick記者昨日（9日）走訪深水埗區藥房、防疫用品店舖，發現有一包10個的KN95口罩，已降價至10元包，平均售1元1個；而一支僅售2元的快測劑也隨處可見。

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疫情放緩，政府取消向確診者發出隔離令，市民對抗疫物資的需求也逐漸降低。記者昨日（9日）在深水埗發現多間店鋪口罩存貨充足，推出減價銷售，韓國KN95防護口罩10元一包，每包10個，其他款式的成人口罩銷售20元20個，即平均1元就可以買到一個口罩。

而快測劑則相對少見，有店鋪的職員表示，因防疫政策放寬，快測劑的需求逐漸降低，售價也跟著調整下降。現在快測劑多為單支售賣，有低至3元一支的快測劑，亦有店鋪捆綁式銷售20元10支，平均售價低至2元。其他快測劑的價格以5元至6元一支爲多，但相對早前的價錢，不少市民都表示這個價格可以接受。

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責任編輯：何沛怡