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【潮物速報】慶祝《美少女戰士》連載30周年　JIMMY CHOO推限定5女角專屬戰鞋

休閒消費 13:27 2023/02/10

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熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

美少女戰士「儆惡懲奸」30年，JIMMY CHOO以武內直子連載原畫作基調，估不到今次最閃是月野兔露娜。（圖片：品牌提供）

由日本漫畫家武內直子創作的《美少女戰士》，由1992年開始不經不覺「儆惡懲奸」30年，成為不少女士們的共同回憶，官方除了去年在東京六本木博物館舉行《美少女戰士 SAILOR MOON MUSEUM 》展覽，更估唔到就連英國鞋履品牌JIMMY CHOO亦來一個跨界的潮流合作，趁2月14日情人節推出JIMMY CHOO × 美少女戰士系列共26款聯乘單品，主打梗係將《美》五位主角的專屬戰鞋同品牌旗下系列來個crossover。

聯乘系列除了招牌的鞋履同手袋外，有銀包、卡片套、手機套……系列將會情人節（14/2）當日在全球JIMMY CHOO專門店發售，而日本新宿伊勢丹更開設期間限定添，各位咁啱返鄉下的潮女們，不妨去望望！

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JIMMY CHOO × PRETTY GUARDIAN SAILOR MOON系列日本期間限定店
日期：2月15日 - 21日
場所：伊勢丹新宿店（東京都新宿区新宿3-14-1）
查詢：row.jimmychoo.com

記者：黃鑑江

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