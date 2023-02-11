【年少有為】拍片成網紅買下單位全家住 19歲男生：買的不是房子是安樂窩

馬來西亞一名19歲少年劉鎧翔(Bryson Lew)在YouTube開頻道，專拍一家人溫馨互動的生活片，吸引114萬粉絲成為大熱網紅。名利雙收的他，近日更豪氣買下一棟價值160萬令吉(約295.7萬港元)的房子。

他最近在上傳視頻中透露已購下房子，更表示雖然擔心這麼年輕就背負大筆房貸有壓力，但只要家人有個幸福安樂窩，他就心滿意足︰

如果一家人會因為這間新家而變得更快樂、更幸福的話，我們買的就不是一棟房子，而是一個大家都想回來的安樂窩。

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他進一步解釋，指由於影片大多數在家中取景，而狹窄的空間已經無法容下他們一家六口，除了到處佈滿拍攝器材和道具，兩位姊姊的房間、甚至連客廳也變成雜物間，因此才萌生買樓的想法，他更選擇購買一間旁邊有地的房子，給喜歡園藝的爸爸媽媽種滿整個花園。

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30年房貸有壓力

其實買房子是他願望清單上第二個項目，第一個項目是考獲汽車執照後，開七人車帶著全家到處旅行，不過計劃趕不上變化，他就先把買車的念頭暫擱一旁。對於買房後的感受，他說沒有特別興奮或開心，反而覺得自己扛起了一個重任，因為除了30年以上的房貸，還有幾十萬令吉的裝修費，讓他一度懷疑自己是否能夠做得到。

他說︰「我不知道我做的這個決定是否正確，所以真的買了新家後，我的壓力是多過開心的，不過後來卻想通了。」他指父母在他小時候,要什麼都會盡量滿足他，加上最愛的奶奶也要90歲了。

我覺得先陪伴,還有報答,是我現在做到最有意義的事情了。

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責任編輯：王明芳