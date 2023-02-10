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【讓座爭議】中學生太攰坐關愛座小睡　被老婦迫讓座狂罵至下跪求饒

親子 12:37 2023/02/10

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台灣一名中學生被老婦迫讓座狂罵至下跪求饒。

讓座又引起爭議，近日台灣有名中學生因比賽太累，乘鐵路列車時在「關愛座」小睡，卻被一名老婦迫讓座，學生更被罵至要向老婦下跪求饒。有關影片在網上熱傳，網民直斥老婦行為不當，倚老賣老，心痛該名學生。

中學生被老婦迫讓座

有名台灣網民於7日（星期二）在facebook群組「爆料公社公開版」發布一段影片，事發在2月5日的台鐵車廂中，網民以「誰家的奶奶這麼丟臉，逼得孩子們跟妳下跪」為帖文開首，指出一名老婦迫中學生讓座，影片中有位戴著黑色漁夫帽子男生向一名老婦下跪，老婦坐在博愛座（等同香港的關愛座）沒戴好口罩並不斷罵。

最新影片︰

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發帖者指出當時一群中學生晚上9時從台北上車，由於他們兩天比賽致睡不到10小時，一名戴漁夫帽子的中學生坐在博愛座小睡補眠。當時在內壢站，整個車廂很滿，有名老婦沒位坐。

這個奶奶一上車看到博愛座有人，就要孩子讓座，說沒家教又口出惡言，孩子讓座了奶奶還是全車吵。

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向老婦下跪求饒

該已讓座的中學生怕了老婦的持續轟炸，在她面前跪下來求饒，有名列車職員在場了解，她見學生下跪，拍拍學生肩膀似是安慰他，並著他不用下跪。該學生站起來後，由於車廂人多，他只能站在老婦前，隨後人少些才走到另一邊。

孩子跪下來求你不要再碎唸了，他們好想睡覺，都得逞讓座了還不斷碎念逼得孩子下跪請她安靜，結果是丟臉的奶奶一個人佔兩個位置。

老婦一人佔兩座位

該名老婦似未有感自己做法過分，更用一大袋雜物佔用另一個位置，霸佔兩個博愛座。此外，她更拿出手機要學生強迫看手機內容，當時車廂的乘客看不下去聲援學生們，避免衝突下，老婦被勸下車。

發帖者補充影片未有拍到老婦講粗口的部分，他有感為老不尊的人很多，慨嘆「博愛座不是健康老人的專利，每個人都有需求」，加上「孩子都讓座了，有必要一直罵到孩子下跪，妳才要閉嘴嗎？」

網民留言︰倚老賣老

大部分網民留言斥責該老人家，孩子已讓座仍追擊令人討厭，「可以體諒老人家，但是千萬不要倚老賣老」、「不是人老變壞，是壞人已變老了」。有網民為學生發聲，亦指博愛座變成了「批鬥座」，「就算不讓座也沒犯法，憑什麼要人下跪，真是太讓人生氣了，真捨不得這樣的好小孩受這種委屈」。另一方面，有網民有不同觀點，認為學生自己下跪是道德綁架， 自己要跪把事情放大，可以罵回去或遠離她。

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責任編輯︰王明芳

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