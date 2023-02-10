【情人節2023】5大珠寶品牌情人節禮品推介　Anson+Edan傾情試戴Bvlgari

▲ 情人節將到，Bvlagri找來《大叔的愛》Anson Lo和Edan這對熒幕CP拍擋再一次當上代言人，話題性爆燈。（圖片品牌提供）

情人節還有數天就到，當日除了與愛侶表示心意，又或是勇敢地向對方示愛，這天都是一年一度最為合適的黃金機會。當中要講到送禮，選擇首飾似乎是上佳選擇，單是為了這個節日，市面上已經早已推出大量以心形圖案為藍本的首飾，當然，更有不少直接開宗名義以「Love」為名的經典首飾，好等大家按喜好和口袋裏的銀彈而各自對號入座。

▲ Anson和Edan均戴上Serpenti珠寶系列首飾。（圖片品牌提供）

Bvlagri話題CP

一直與MIRROR合作無間的Bvlgari，情人節再一次找來《大叔的愛》CP情侶Anson和Edan當人該節日的代言人，兩人均戴上的首飾是來自品牌最著名的B.zerol和Serpenti珠寶系列首飾，單是這一點話題性就非常爆燈。

▲ 有足夠銀彈的你，可以選擇750/1000玫瑰金和鑲嵌了4枚鑽石的Love系列手鐲。（$87,500/圖片品牌提供）

Cartier的愛

筆者相信不少情侶當收到Cartier的Love系列首飾時定必歡喜若狂，當中的Love bangle更是經典中的經典。早在1970年代由意大利珠寶設計師Aldo Cipullo操刀，橢圓形手鐲由兩枚扁平的半圓環組成，必須要以隨附的螺絲刀方可將兩者組合成完整的圓環，就是因為要用工具開關合上的關係，一經帶上喻意愛情情比金堅，難以分開的意思，難怪今時今日仍然是不少情侶們用作定情的首選。

▲ Tiffany Lock系列採用創新旋轉鎖釦開合設計藉此呼應掛鎖功能，圖中是鑲嵌了鑽石的18K玫瑰金手鐲。（$267,000/圖片品牌提供）

Tiffany & Co. 的鎖

如果說Cartier的Love系列首飾的開合設計代表著難以分開的愛情，那麼Tiffany對愛情的態度更是直接，索性以鎖代表將愛緊扣，化身成Tiffany Lock系列首飾。該系列在設計上同是走簡約路線，以掛鎖為創作靈感，簡單的掛鎖模樣除了有白金和玫瑰金版本外，當然更少不得奢華非常的鑲鑽版。

▲ 來自Fred的18K白金鑲鑽石Pretty Woman Double戒指。（售價待定/圖片品牌提供）

Fred 的心

作為情人節表達愛意首飾，用上心形作主要圖案素材實在無可厚非，但要在市場上爭取收視率，還要在設計上多花心思。來自法國的首飾品牌Fred的Pretty Woman系列以心心相印為主題，當中的一枚雙環戒指可於無名指或中指佩戴，心形設計延伸出一條鋪滿鑽石的線條，感覺就如準備開啟一道幸福之門。

▲ Dee Beers以蓮花成為情人節的設計主題，在市場上比較少見。（售價待定/圖片品牌提供）

De Beers 的蓮花

鑽石品牌De Beers於情人節以蓮花來祝有情人，在Enchanted Lotus 系列裏加添了吊墜頸鏈與手鏈，圓牌吊墜由粉紅色琺瑯製造，在18K玫瑰金圓牌背面顯露出中央主鑽，有別於市面一般設計，成功在市場上脫穎而出。

產品查詢：Cartier（8105 5008）、De Beers（2118 2321）、Fred（2698 0433）、Tiffany & Co.（2845 9853）

記者：何偉雄