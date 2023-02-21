劏房租管實施一年　基層生活未見改善

俗稱劏房租管的《2021年業主與租客（綜合）（修訂）條例》於2022年1月22日生效，旨在加強保障劏房住戶的權益，包括規定業主與租客須簽訂書面租賃協議、限制續租加幅、禁止濫收水電費，及租客享有4年租住權保障。條例實施一年下來，成效如何？基層生活可有改善？

舊租約期滿後未獲業主簽新約

▲ 鄧小姐居於荃灣一個90呎劏房。

47歲的鄧小姐居住在荃灣一間位於單棟樓內的90呎劏房，單位為一劏四，月租3,000元，每月需另向業主繳交120元電費及50元水費。租約在劏房租管條例實施前簽訂、沒有交予稅務局加蓋印花（俗稱「打釐印」），惟在2022年11月約滿後，業主仍未有與她聯絡商討簽新租約，故目前仍依原有租約所訂交租。

鄧小姐對此大感無奈，因她預料簽新約時，業主多數會提出加租，但寄望至少新租約可受劏房租管規管，不用被濫收水電費。「這裏沒有提供水電費單據，業主稱電費120元、水費50元就說了算，年底發覺收多了便把錢退回給4戶攤分，但總之沒有任何單據給租客看。」

本身是印尼華僑的鄧小姐，只懂聽及說中文，不懂讀寫中文，有時會去社區中心聽講座了解條例，她指許多一同聽講座的街坊都說沒有簽租約，認為目前情況沒有多大改善，規管不到業主。「你問他，你跟他說（條例生效），他都是『詐唔知』，反問『係咩，有呢啲條例㗎咩』。實施了一年也不知道，沒理由吧！他都是恃着我不識字。」

▲ 鄧小姐為了省錢，每天晚餐吃即食麵為主，甚少買菜及肉，平日最大娛樂是邊吃晚餐邊看電視解悶，但訪問當天，卻發現電視機壞了，連這娛樂也失去。

條例生效前所簽租約不受規管 劏房戶乏保障

不少劏房租戶都遇到鄧小姐的情況，就是在條例生效前所簽的租約屆滿後，未獲業主立即商討簽新約事宜。全港關注劏房平台召集人鄧寶山形容，這是法例其中一個頗大的漏洞。他解釋，條例在2022年1月22日實施，並只規管當天或之後簽訂的租約，意味在22日前所簽的租約（下簡稱舊租約），即使當中有濫收水電費或雜費等情況，是不受條例規管。而且，條例沒有規定舊租約完結後，業主必須與原有租客續租。「我想這就是立法過程中不太完善的地方，引致很多街坊不太受保障。我們覺得條例生效時，其實所有租約都應受條例規管。」

明愛專上學院湯羅鳳賢社會科學院高級講師賴建國則估計，不少租戶在法例生效前簽的租約即使到期，也未必主動向業主提出簽約，主要擔心業主可能藉此加租，因為現時並沒有起始租金的限制。「租戶心態就是不如照交租，你不作聲，我又不作聲，起碼還可能享受一個較低廉的租金，但同一時間他便享受不到法例的保障。」

▲ 劏房租管於2022年1月22日生效，只有於當天或之後簽訂的劏房租約方受規管。

加強監管與執法

不過，兩人均表示十分樂見爭取了多年的條例正式生效，回應劏房市場上很多租務不平等的狀況，包括業主可以肆意迫遷、租期很短、濫收水電費、加租頻繁等，但可惜條例執行情況未如理想，以致租戶得不到應有保障，政府應檢討條例的執行情況，盡快修例堵塞相關漏洞，並加強監管與執法。

設立起始租金

▲ 社聯與不同團體一直倡議必須設立起始租金，加強保障劏房戶權益。

另外，賴建國補充，因為目前條例只保障加租幅度，如果沒有起始租金，亦會令租客缺乏保障。「對業主而言，由於知道兩年後會被鎖死租金增幅，故在收取第一筆租金時可能已收高些，以彌補加租幅度的限制，而我們在條例生效前已看到這狀況，目前亦出現這樣的情況。條例在升幅上有保障，但在首筆租金就保障不到。」

因此，社聯與不同團體一直倡議必須設立起始租金。社聯總主任（政策研究及倡議）黃和平表示，起始租金應做到平衡業主與租戶利益，當中數據科學或能協助我們尋求到各方接受的水平。賴建國透露，民間正努力地嘗試設立起始租金模型，初步已找來數據專家，透過搜集與分析各民間機構就劏房議題的數據，訂立起始租金的雛型。「我們要繼續驗證模型的可行性，但這亦反映民間用極有限的資源都做到模型的話，政府應有更多資源及更多數據去做一個更加可靠的起始租金，政府應加把勁去研究及落實設立起始租金。」

面對劏房租管條例漏洞及執行問題，下一步應如何做，以加強保障劏房戶的權益？請看新一期《#社情》劏房租管檢討專題：https://bit.ly/40EeQjg

（特約）